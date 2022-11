Plácido Domingo márciusban az MVM Dome-ban lép fel

Plácido Domingo 2023. március 4-én az MVM Dome-ban ad koncertet, a világhírű operaénekes mellett vendégként fellépnek a 2022-es Virtuózok tehetségkutató győztesei és különdíjasai is – olvasható a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Plácido Domingo több mint 60 éve varázsolja el jellegzetes és érzelemdús hangjával a közönséget világszerte, karrierje során több mint 4000 előadáson, koncerten lépett fel, több mint 150 szerepet megformálva. Három híres operafilm is fűződik nevéhez, Rosi Carmenje, valamint Zeffirelli La Traviataja és Otellója. A világhírű operaénekes karmesterként is tevékenykedik, több mint 600 operaelőadást és szimfonikus koncertet vezényelt – emlékeztetnek a közleményben.

Kiemelik, hogy a 82 évesen is rendkívül aktív spanyol énekes-karmester különleges kapcsolatot ápol Magyarországgal, a magyar klasszikus zenei tehetségkutató, a Virtuózok nemzetközi mentora és támogatója.

Domingo amellett, hogy gyakran találkozik a Virtuóz-tehetségekkel, segíti is őket pályájuk elindításában, a szerencsés fiatalok már több nemzetközi koncerten is felléphettek vezényletével. 2020-ban az öt országban sugárzott tehetségkutató műsor zsűrijében is helyet foglalt – írják a szervezők.

A 2023 márciusi koncertjen klasszikus és ismert operarészletek csendülnek fel, a maestrót a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséri. Az est különlegessége, hogy vendégként fellép fia, Plácido Domingo Jr., valamint a 2022-es Virtuózok tehetségkutató győztesei és különdíjasai.