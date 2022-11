Kiskutyát fogadott örökbe Rátonyi Kriszta

Életében először saját kutyája lett a Duna műsorvezetőjének – mindezt a Család-barát legutóbbi adásában említette meg, miközben műsorvezető társa, Fodor Imre és meghívott vendégük, a Groovehouse énekesnője, Judy a felelős állattartásról beszélgetett.

Izgatottan várta múlt hétvégét Rátonyi Kriszta: szombaton érkezett meg hozzá első, saját kiskutyája, akivel mostantól megosztja életét. A Duna műsorvezetője híresen nagy állatbarát, de eddig váratott magára a pillanat, hogy belevágjon ebbe a hatalmas kalandba.

Műsorvezető társa, Fodor Imre tapasztalt kutyatartó, így annak minden örömét és kihívását megosztotta kolléganőjével, sőt, a Család-barát korábbi adásában még a Groovehouse énekesnője, Judy – aki szintén rutinos állattartás terén – is adott néhány jó tanácsot a leendő gazdinak. Az előadó jelenleg két négyhónapos kutyát nevel, így első kézből tudta informálni Krisztát, mennyi odafigyelést igényel egy kölyökkutya.

Rátonyi Krisztina kutyájával Lunával.

„Vannak, akik kiszemelnek egy kutyust, majd kettővel térnek haza, de én egyelőre csak eggyel indítom el a kutyás életem. Mindig volt otthon kutyánk, a családban most is van, és bármikor örömmel vigyázok a barátaim kutyusaira, a legutóbb Novodomszky Éva kolléganőm Dante nevű uszkárját pesztráltam, de jól vizsgáztam, nem panaszkodott rám” – mesélte Rátonyi Kriszta, aki nagy örömmel várta négylábú társát, akire nem régiben talált rá. Magára hagyva, az árokparton fedezte fel, két másik kistestvérével együtt, akik most menhelyen várják, hogy ők is gazdit találjanak.

„Nem én választottam Lunát, hanem ő választott engem, azonnal hozzám bújt és elaludt” – tette hozzá a Család-barát műsorvezetője, aki jól bevált állattartási tippekről nemcsak ismeretségi körében érdeklődik, hanem újranézi a Dunán futó Noé barátai epizódjait, ahol szakértők mesélnek arról, hogyan lehet egészséges, kiegyensúlyozott háziállatot tartani, valamint a Család-barát állatorvos szakértőitől is tanácsot kap.