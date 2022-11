Magyar filmeket díjaztak több külföldi filmfesztiválon

Muhi András Pires Egy mindenkiért című dokumentumfilmje fődíjat nyert a milánói 40. FICTS Nemzetközi Sportfilm Fesztiválon az Olympic Spirit kategóriában. Bernáth Szilárd Larry című filmje a cottbusi fesztiválról, Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című alkotása Arras filmfesztiváljáról hozott el két-két díjat.

Muhi András Pires Egy mindenkiért című dokumentumfilmje Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívóról szól.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert FICTS (Fédération Internationale Cinéma Televison Sports) évről évre díjazza azokat a mozgókép alkotásokat, amelyek a sportkultúrát és az olimpiai értékeket népszerűsítik. A filmes esemény szakmai zsűrije vasárnap este öt kontinens legjobb alkotásait díjazta a milánói Palazzo Lombardiában – áll a Nemzeti Filmintézet hétfőn eljuttatott közleményében.

Mint írják, „Szilágyi Áron három olimpiai arany után a karrierjéből még hiányzó egyéni világbajnoki címet is begyűjtötte idén, és most a felkészülését bemutató Egy mindenkiért című dokumentumfilm a sportfilmek VB-jét is megnyerte”.

A díjat Muhi András Pires vette át Milánóban.

Az Egy mindenkiért az ELF Pictures és a Bulb Cinema koprodukciójában készült 2016 és 2021 között, a Nemzeti Filmintézet, a Future FM, és a Generali támogatásával, a Strongaa-val és a Romis Mozival együttműködésben. A film megtekinthető a Filmio kínálatában, és eredeti zenéje, amelyet Kalotás Csaba jegyez Áron címmel, hallgatható a Spotify-on.

Bernáth Szilárd Larry című első mozifilmje a cottbusi fesztiválon az ifjúsági kategória legjobb filmje és a fesztivál legjobb elsőfilmje díjat is elnyerte. A Vilmányi Benett és Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült alkotás december elsejétől a Mozinet forgalmazásában látható a hazai mozikban.

Mint a közleményben áll, Bernáth Szilárd bemutatkozó rendezése, a Larry a juhászként tengődő, 21 éves Ádám története, egy magának való vidéki fiúé, aki szégyelli dadogását.

„Feszült, mégis meghitt hidegségben él egykor erőszakos, mára a vallásban menedéket lelt és megszelídült édesapjával. Ádám egészen addig nem találja a helyét, amíg rá nem ébred, hogy a rapzene segítségével – Larry néven – kifejezheti magát, és szembe nézhet a tehetetlenségből fakadó frusztrációival” – áll a film ismertetőjében.

Mint írják, a fiú explicit, dühtől fűtött szövegeire felfigyelnek a helyi fiatalok, majd a neten váratlan mértékű népszerűségre tesz szert. Egy országos tehetségkutató lehet számára a kitörési lehetőség, ám ehhez előbb a kezébe kell vennie a saját élete feletti irányítást.

A közleményben a fesztivál szakmai zsűrijét idézik, mint írják, a film „rendkívül meggyőző felnövéstörténet, egyben a posztszocialista társadalom differenciált portréja, amelyben a társadalmi kirekesztés és erőszak minden klisén túlmutatóan látható, ugyanakkor a barátságot, az emberi vonzalmat és az ebből fakadó erőt és képességet is bemutatja, amely az egyént cselekvésre bírja”.

A főszereplő, Vilmányi Benett olyan meggyőzően játszik, hogy azt az illúziót kelti, mintha ő maga lenne Larry – áll a méltatásban. A hétvégén zárult 32. cottbus-i seregszemlén Bernáth Szilárd forgatókönyvíró-rendező vette át a díjakat.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Larry operatőre Hartung Dávid, zenéjét Sperling Andor szerezte, vágója Szabó Tomi. A FocusFox produkciójában készült alkotás producere Muhi András és Ferenczy Gábor.

Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című, a nyílt örökbefogadás témáját feldolgozó mozifilmjét a franciaországi Arras fesztiválján díjazták a hétvégén. A film megkapta a legjobb rendező díját és a legjobb ifjúsági film díját is.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósult Hat hét az érettségi előtt álló, nehéz anyagi körülmények között élő tinédzser lány történetét dolgozza fel, aki miután teherbe esik, úgy dönt, örökbe adja kislányát egy hosszú évek óta várakozó párnak. Bár a lány eleinte úgy érzi, profi asztaliteniszező karrierje érdekében a legjobb döntést hozta, a szülés után elbizonytalanodik.

A jogszabály alapján mindössze hat hét áll rendelkezésére arra, hogy meggondolja magát, amely az örökbeadó és fogadó szülőknek is érzelmileg rendkívül megterhelő időszak – írják a filmről.

A Hat hét főszerepét Román Katalin alakítja, aki nemrég Isztambulban a Boszporusz Filmfesztiválon elnyerte a legjobb alakítás díját. A megrázó filmet a nemzetközi közönség a szarajevói és a varsói fesztiválokon már láthatta, és ősszel elnyerte a miskolci CineFest nagydíját – idézik fel a közleményben.

Mint írják, a Hat hét rendezőjének állandó alkotótársa Vincze Máté Artur, a film forgatókönyvét az alkotópáros Daoud Dániel forgatókönyvíróval közösen írta. A film producere Romwalter Judit, operatőre Dévényi Zoltán, vágója Hargittai László és Vághy Anna, jelmeztervezője Szlávik Juli, zeneszerzője Sperling Andor, hangmestere Tőzsér Attila, látványtervezője Valcz Gábor.