Elveszett idők: bemocskolt búcsú

A halálraítélt utolsó perceit is meg tudták keseríteni a Kádár-rezsim pribékjei. Ezt mutatja be az M5 saját gyártású drámájának utolsó része. A történetet a vesztőhely réme árnyékolja be, a bitófa készítését jelző kopácsolás festi alá férj és felség utolsó találkozását, a rendszer azonban még a halál árnyékában sem hagy békét az elítéltnek.

Vasárnap este láthatták az Elveszett idők című történelmi dráma második évadának utolsó részét az M5 kulturális csatorna nézői, amelyben egy kivégzésre váró férfi utolsó óráit követhetik nyomon. Az epizódban felmerül ugyan az ítélet jogosságának kérdése is, ám leginkább két ember, férj és feleség végső találkozásának történetét mutatja be. A dráma nyomasztó légkörét a szinte folyamatosan hallható kopácsolás adja, amely mindvégig előrevetíti a férfira kirótt ítélet végrehajtását. Búcsúzásuk utolsó órái azonban nem telhetnek békésen, egy kegyetlen fegyőr keseríti meg ezeket a pillanatokat. Miként készül az ember egy szerettével történő utolsó találkozásra, mit mond neki, ha tudja, már soha többé nem beszélhetnek, mik az utolsó szavak, amelyeket nem fél kimondani még egy kegyetlen világban sem? Hogyan lehetséges falak és rácsok nélkül gondolkozni, hangok nélkül beszélni, felejteni, megbocsájtani, és egy életre elbúcsúzni. Ezt mutatta be az Elveszett idők Valahol mélyen című része, amely az alábbi linkre kattintva nézhető újra. Az M5 Elveszett idők című saját gyártású televíziós drámája, amely az '56-os forradalom és szabadságharchoz vezető időszakot, a véres megtorlás eseményeit, majd a Kádár-rezsim éveit mutatja be a hétköznapi emberek szemszögéből, a Médiaklikk.hu oldalon nézhető újra.