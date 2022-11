Ha jó operaelőadást akarok hallgatni, akkor Esterházára megyek – mondta Mária Terézia

Erkel Ferenc születésnapján, november 7-én ünnepeljük a Magyar Opera napját.

A magyar operajátékok kezdete, az arisztokrácia kastélyaiban és az egyház nagyobb palotáiban indult el. Nagyváradon Patacsics Ádám püspök, Pozsonyban Batthyányi József hercegprímás zenekara, és az Erdődy grófok operatársulata volt az ismertebbek közül.

A legjelentősebb a Kismartoni és Fertődi Esterházy kastély, ahol az évtizedeken át Joseph Haydn vezetésével virágzó zenei élet folyt.

„Ha jó operaelőadást akarok hallgatni, akkor Esterházára megyek”, ezekkel a szavakkal méltatta az Eszterházyak messze földön híres operaelőadásait Mária Terézia.

Az első magyar nyelvű operát 1793-ban mutatta be Budán, Kelemen László színtársulata

Kassa, Miskolc és Székesfehérvár is színhelyül szolgáltak az operaelőadásoknak, és ezeknek a társulatoknak akkori sztárja Déryné Széppataki Róza volt. A hazai operaélet középpontja hamarosan Pest Buda lett. A korabeli európai zenei élet legnagyobb épülete a mai Vörösmarty tér helyén Pesti Német Színház volt melyet 1812-ben adtak át.

Az épület 3500 néző befogadására volt alkalmas. Az előadásokat nem csak a német polgárság, de a magyar főurak is szívesen látogatták. A daraboknak követni kellett a bécsi repertoárt, tehát csak azt tűzhették műsorra, amit ott már legalább kétszer eljátszottak. A legkedveltebb zeneszerzők itt is Rossini és Mozart volt, akárcsak Bécsben. 1837.augusztus 22-én nyílt meg a mai Astoriával szemben a Pesti Magyar Színház. 1840.augusztus 8-án itt mutatták be Erkel Ferenc első operáját, a Bátori Máriát. A színház neve ekkortól már Nemzeti Színház volt.

Nemzeti imánk, a Himnusz megzenésítője Erkel Ferenc

Erkel Ferenc 1810. november 7-én született, egy gyulai tanító fiaként. Születésnapja 2013- óta a Magyar Opera Napja. Erkel a zeneszerzésen kívül karmester, zongoraművész, sakkmester is volt, a Pesti Sakk-kör első elnöke is.

Megépül a Magyar Királyi Opera

1873-ban megszületett az elgondolás egy önálló magyar operaház építésére, melyet Ferenc József császár is támogatott. Elfogadták Ybl Miklós építési tervét, Podmaniczky Frigyes a bizottság elnöke meghatározta, hogy csak magyar mesterek és magyar építési anyagokból dolgozhassanak. Ez alól kivételt képeztek a márvány-és cédrus burkolatok és a csillárok. Ferenc József kikötése az volt, hogy az épület nem lehet nagyobb, mint a Bécsi operaház. A megnyitó előadásra 1884. szeptember 27-én került sor. Az ünnepi műsort I. Ferenc József császár is megtekintette, ahol Bánk bán első felvonását, Hunyadi László nyitányát, és Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc és fia, Erkel Sándor vezényletével.

A Népopera 1911. december 7-én nyitotta meg kapuit, mely később az Erkel Színház nevet vette fel

Nem csak Budapesten, de az egész országban, a Monarchiában sem volt akkor nagyobb színházépület. A teátrumnak komoly feltételeket kellett teljesítenie, mert a főváros csak így adta ingyen a telket. Állandó magyar színtársulatot kellett szerződtetnie, az előadások nyelve csak magyar lehetett, és a külföldi darabok mellett nagyon sok magyar művet is műsorra kellett tűznie. A jegyek árát is maximálták, a legdrágább 3 korona, míg a legolcsóbb 50 krajcár lehetett, és ezt 3 évig nem is emelhették.

Erkel Ferenc halála után a magyar érzelmű történelmi opera megszűnni látszott, csak Bartók Béla munkája nyomán emelkedett ismét az élvonalba. Egyetlen operájával a Kékszakállú herceg várával valamit két táncjátékával 1918-ban egyéni és modern, a Kárpát-medence zenei világából táplálkozó művet alkotott. Kodály Zoltán a másik világnagysága a magyar zenének, megkomponálta 1926-ban a Háry Jánost, majd 1932-ben a Székely fonót, ezzel a magyar népdalt használta fel és vezette be az operairodalomba.

A háború után újra műsorra tűzték Wagner, Rossini, Verdi, Puccini, Mozart és Erkel darabjait is

Ekkor kaptak lehetőséget a nagy egyéniségek, mint pl. Gyurkovics Mária, Palánkay Klára, Palló Imre, vagy Székely Mihály. Ránki György szatírája a Pomádé Király új ruhája, melyben változatos zenei megoldásokat használt, mint a magyar népdal, dzsessz, nagyoperai hangzás és balett is. A hatvanas évektől új irányzatok indultak melyek a nyugati stílusirányzatokhoz voltak hasonlók. Petrovics Emil C’est la guerre egy felvonásos műve, vagy Szokolay Sándor Vérnász című darabja.

A magyar opera történetében olyan világnagyságok szerepeltek Budapesten rendszeresen, mint Mario del Mondaco, Luciano Pavarotti stb. Kiemelkedő személyiségei voltak többek között: Ferencsik János karmester, Nádasdy Kálmán színészpedagógus, színiigazgató, Simándy József énekes, Marton Éva a XX. század legnagyobb magyar szopránja, és a balett-művészek: Lakatos Gabriella, Fülöp Viktor és Róna Viktor.

