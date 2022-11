Dinós sütikészítő versenyre hívja nézőit az M2 Gyerekcsatorna

A Dinók nyomában című játékos ismeretterjesztő műsort október 17-étől kísérhetik figyelemmel az M2 Gyerekcsatorna nézői, akiknek egy a sorozathoz kapcsolódó újabb kreatív pályázatot hirdet a csatorna. Ezúttal különleges dínós sütik fotóit és recepteket várnak az őshüllők iránt érdeklődő kicsiktől. A pályaműveket november 27-ig lehet beküldeni, a legjobb ötnek választott süteményt december 5-én, a Hetedhét kaland című műsorban mutatják be. Érdemes nevezni, hiszen a legügyesebbeket ajándékcsomaggal jutalmazzák.

Ki ne játszott volna az otthon gyúrt tésztával gyerekkorában, hiszen majdnem olyan, mint a gyurma, csak sokkal finomabb. Most akár saját őshüllő kertet is alkothatnak az M2 Gyerekcsatorna nézői, amely azon felül, hogy kiváló családi elfoglaltság, értékes ajándékcsomagot is érhet. A versenyen négy és tíz év közötti gyermekek indulhatnak a saját készítésű süti-dinoszauruszukkal. A pályázat nem titkolt célja, hogy közös alkotásra hozza össze a családokat, hiszen ehhez a feladathoz szülői segítségre is szükség lesz.

A nevezéshez az elkészült süteményről egy fotót, valamint a receptet szükséges beküldeni, november 27-ig a dinoknyomaban@mtva.hu e-mail címre. A beérkezett pályaműveket a gyerekcsatorna szerkesztősége értékeli majd. A zsűri a legkülönlegesebbnek ítélt öt alkotást választja ki, amelyeket a Hetedhét kaland december 5-i adásában mutatnak be, és a mediaklikk.hu/dinoknyomaban oldalon is közzéteszik őket. Ezen az oldalon a részletes pályázati leírás is elérhető.

Az M2 Gyerekcsatorna új, saját gyártású ismeretterjesztő sorozata, a Dinók nyomában még a legnagyobb „dínóimádóknak” is rengeteg újdonságot tartogat. A tízrészes szériából kiderül, hogy hazánkban is számos őshüllő élt több tízmillió évvel ezelőtt. A történet főhőse a kíváncsi természetű kisfiú; Marci (Balázs-Magyar Nimród), aki előtt barátja; a Professzor (Szervét Tibor) tárja fel a dinoszauruszok rejtélyes és lenyűgöző világát.

Kalandjaik október 17-től hétfőnként, 17:15-től követhetők az M2 Gyerekcsatornán.