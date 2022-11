A magyar opera napját ünnepli a Bartók Rádió

Rendhagyó műsorfolyammal készül a Prima díjas Bartók Rádió a magyar opera napja alkalmából. A jeles eseményt 2013 óta Erkel Ferenc születésnapján, november 7-én rendezik meg, és minden évben csatlakozik hozzá a klasszikus zene rádiója, amely ez alkalommal érdekes beszélgetésekkel és legendás operafelvételekkel készül.

A magyar opera napján, november 7-én tematikus műsorfolyammal készül a klasszikus zene rádiója, nem csak operarajongóknak. A magyar komolyzene valamennyi ágának ápolása és népszerűsítése a kezdetektől fogva küldetése a Bartók Rádiónak, amely törekvést a közelmúltban Prima díjjal ismerték el.

„Örömteli, hogy van egy kijelölt nap, amikor a magyar operákat és a kiváló magyar operajátszást ünnepelhetjük, köszönthetjük, és mi sem természetesebb, hogy ez a nap Erkel Ferenc születésnapja. Ugyanakkor a Bartók Rádióban hagyományosan minden kedd és szombat operanap, hiszen ezeken a napokon esténként a legtöbbször zenedrámákat sugárzunk, gyakran magyar operákat is. Hallgatóink rendszeresen ízelítőt kaphatnak a Magyar Állami Operaház legjobb előadásaiból éppúgy, mint a New York-i Metropolitan produkcióiból vagy a Bayreuthi Ünnepi Játékok Wagner-bemutatóiból. Az opera műfajának Magyarországon mindig is nagy rajongótábora volt, és mi igyekszünk ezt a hallgatói réteget a legjobb felvételekkel hétről hétre megajándékozni. Talán ez a törekvésünk is hozzájárult a Prima díjhoz” – mondta Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója.

A 15 órakor kezdődő Muzsikáló délutánban szó lesz a magyar operaművészet nagy pillanatairól, sőt László Ferenc operakritikus még személyes történeteit is megosztja a hallgatókkal és Fülei Balázs műsorvezetővel. A Mesterek órája című műsorban 18 órától legendás magyar operakarmesterek felvételeit sugározza a csatorna. Az Évfordulókban Becze Szilvia Kukely Júliára, az Operaház örökös tagjára emlékezik, aki világhírű zeneszerzők operáinak címszerepeit alakította. Este pedig az első európai színvonalú magyar vígopera, a Farsangi lakodalom lesz hallható, Poldini Ede műve többek között László Margit, Pászthy Júlia, Hormai József és Melis György előadásában hangzik el. Az Ars Nova című műsorban Eötvös Péter Senza sangue című egyfelvonásosát hallgathatják meg.

