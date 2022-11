Tamási Áron darabját láthatták hátrányos helyzetű felnőttek a Nemzeti Színházban

Tamási Áron Vitéz lélek című darabját láthatták hátrányos helyzetű felnőttek ingyenesen az #anemzetimindenkie program részeként a Nemzeti Színházban – tájékoztatta a színház szombaton az MTI-t.

A 2019-ben kezdődő programot olyanoknak indította az intézmény, akiknek a körülményei nem teszik lehetővé, hogy rendszeresen színházba járjanak.

Ebben az évben november 3-án és 4-én Tamási Áron Vitéz lélek című darabjára invitálták a közönséget – közölték.

A 185 éves Nemzeti Színház annak idején azért jött létre, hogy mindenkié legyen – idézi a tájékoztató Vidnyánszky Attilát, a színház vezérigazgatóját, aki egyebek mellett azt is hangsúlyozta, hogy az elődökkel együtt ő is hisz abban, hogy ez az egész nemzet színháza, minden magyaré, így az önöké is.

Tamási Áron A Vitéz lélek című darabját 2013-ban mutatták be, ez volt Vidnyánszky Attila első rendezése a teátrum főigazgatójaként. A darabról az igazgató azt mondta, hogy egy szép mese a hitről, és arról, hogy mindig lehet újrakezdeni, hiszen képesek vagyunk rá, mi, magyarok különösen.

Olyanokat hívtak meg az előadásra, akik még sohasem, vagy ritkán járnak színházban. A résztvevők kiválasztásában segítséget nyújtottak a különféle karitatív szervezetek és gondozóintézmények – mondta Pintér Szilvia, a program szervezője.

Az idei előadásokat láthatták szociális és gyermekvédelmi szervezetek és intézmények nevelői, ellátottjai, munkatársai, valamint hajléktalanokat segítő szolgálatok és alapítványok ellátottjai és segítői, a Soroksári Önkormányzat meghívottjai, és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai.

A #anemzetimindenkie program decemberben, januárban és februárban folytatódik – áll a közleményben.