Mégis eredeti lehet egy Rembrandt-másolatnak minősített vázlat

A holland géniusz 1640-es években készült műve száz évig egy hágai múzeum egyik termének sarkában porosodott. Az új tudományos technológiáknak köszönhetően azonban a hágai Bredius Múzeum csütörtökön megerősítette, hogy a festmény valójában Rembrandt alkotása.

A vázlatot restauráló Johanneke Verhave szerint a részletek olyan kiváló minőségűek, hogy a kép bizonyosan egy eredeti Rembrandt. Véleményét Jeroen Giltaij, a rotterdami Boijmans Van Beuningen Múzeum egykori főkurátora is osztja, aki egy évvel korábban bukkant rá az alkotásra, amikor Rembrandt mind a 684 alkotását felvonultató könyvéhez végzett kutatást. Giltaijt a briliáns ecsetvonások győzték meg.

Sketch dismissed as Rembrandt ‘crude imitation’ revealed to be genuine https://t.co/NjN0M35Z44

— The Guardian (@guardian) November 4, 2022