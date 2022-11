Folytatódik a kaland a Rozmaring kunyhóban

Visszatér a képernyőre az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású bábsorozata, a Rozmaring kunyhó. A második évadban 8 részen át követheti az egész család Napraforgó és az öt cserfes guba kalandjait, miközben újabb szereplők is feltűnnek a színen. A Holdaspatak közelében álló, emlékekkel teli, mesebeli házikó életének november 5-től lehetünk megint részesei.

Varázslatos mesevilágával, humoros, vagy épp megható történeteivel már egy évvel ezelőtt belopta magát a gyerekek szívébe a Rozmaring kunyhó. A sorozat – a valóságnak megfelelően – egy évvel később veszi fel újra a cselekmény fonalát, hogy megmutassa, mennyire összetartó csapattá kovácsolódtak a gubák, miközben újabb és újabb hétköznapi kihívásokkal kell szembenézniük.

Napraforgó éli a gimnazisták elfoglalt életét, de igyekszik minél több időt tölteni barátaival, mert számára a kunyhó a béke szigete és egyben titkos menedékhely. Egyre többször kell felnőttként helytállnia, a gubáknak pedig szembenézniük azzal, hogy hamarosan főiskolás lesz, így ideje önállóvá válniuk. A részekben hétről hétre előkerülnek azok a témák, amik minden gyermek életében meghatározóak; az egészséges énhatárok kialakítása, a megfelelő feladatmegosztás, vagy éppen a düh kezelése.

Az együttélés kihívásai közelebb hozzák egymáshoz Napraforgót és a gubákat, akik időközben elfoglalták külön kis birodalmaikat a kunyhóban. Mályva a kamrába, Kele a galériára, Deske egy sárga bőröndbe, Lári és Fári pedig Rozmaring nagyi egykori szekrényébe kuckózott be. A második évadban újabb szereplők lépnek be a történetbe. Miután Lári beteg lesz, Dr. Holdas Oszkár (Lestyán Attila) érkezik ellátására, aki kedvességével, türelmével és humorával bebizonyítja, hogy az orvosoktól egyáltalán nem kell félni. Megjelenik a kunyhóban Délibáb, a képzelet és illúziók mestere, ő a kreativitás népszerűsítőjeként megmutatja a gubáknak, hogy fantáziájukkal még az unalmas napokat is színesebbé tehetik. Olykor a lustálkodás vezethet a legjobb ötletekhez.

Meglátogatja Rozmaring nagyi házát Napraforgó édesanyja, Ibolya (Kéri Kitty) is, aki igyekszik jó tanácsokkal ellátni lányát. Bár szeretetteljes és jóindulatú, időnként erős kritikákat fogalmaz meg, és gyakran nem veszi észre, ha már terhelő gyermeke számára a túlzott gondoskodás.

A sorozat alkotóinak célja a szórakoztatás mellett továbbra is az érzékenyítés, hiszen fontos a kicsik kérdéseire az ő nyelvükön választ adni. A produkció forgatókönyvírója és egyben Napraforgó megformálója Trömböczky Napsugár, drámainstruktor, rendezője Lukács Gabriella. A bábokat Sipos Katalin, a díszletet Kiss Borcsa tervezte, a mese csodálatos betétdalait és megújult főcímdalát Szabó Balázs és Kovácsovics Fruzsina jegyzik.

Rozmaring kunyhó 2. – a második évad epizódjai november 5-től szombatonként, 10:00-tól az M2 Gyerekcsatorna műsorán!