Nemzeti parkká nyilvánították a virágzó sivatagot

Nemzeti parkká nyilvánították a chilei Atacama-sivatagot, hogy annak három-ötévenkénti kivirágzása biztosítva legyen a jövő generációi számára.

A chilei Atacama-sivatag a világ egyik leglenyűgözőbb helye, három-ötévente látványosan kivirágzik. Ugyanis, ha a téli időszakban különösen sok eső esik, a sivatagban több mint 200 növényfaj virágzik ki élénk színszőnyeget hozva létre – olvasható a Time Out cikkében.

Emiatt a lenyűgöző látvány miatt döntöttek most úgy, hogy az Atacama hatalmas területeit nemzeti parkká alakítják. A hónap elején Gabriel Boric chilei elnök bejelentette, hogy a területet megvédi a fejlesztéstől, és finanszírozza az ökoszisztémák kutatását.

A környezetvédelmi aktivisták és a lítiumot bányászó cégek között már eddig is hatalmas konfliktusok alakultak ki. A ritka fém iránti kereslet ugyanis ugrásszerűen megnőtt, mivel az elektromos járművek akkumulátoraiban és más fogyasztási cikkekben használják.

A védett terület pontos határait még nem erősítették meg. A park azonban valószínűleg nem fogja lefedni az egész sivatagot, amely 41 000 négyzetkilométeren terül el Chile csendes-óceáni partvidéke és az Andok között.

A hivatalos kijelölés időpontját még nem határozták meg. De ha ez megtörténik, az Atacama Chile negyvennegyedik nemzeti parkja lesz. Az észak-patagóniai gleccserektől az ország középső régióinak szőlőültetvényeiig az ország tájának nagy része már most is hivatalos védelmet élvez. Most az Atacama csodálatos virágzása is biztosítva lesz a jövő generációi számára.