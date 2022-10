Petőfi 200: Nemzetközi műfordítói pályázatot hirdetett a Lakitelek Népfőiskola és a Türksoy

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából nemzetközi műfordítói pályázat indult a Lakitelek Népfőiskola és a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet (Türksoy) együttműködésében – közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A pályázatra Azerbajdzsánból, Kirgizisztánból, Törökországból, Üzbegisztánból, Türkméniából és Kazahsztánból várják a jelentkezőket Petőfi-versek fordításaival. Kötelező költemény a Szabadság, szerelem, amelyet több nyelven szeretnénk viszontlátni – mondta Lezsák Sándor.

A jelentkezési határidő december 16., a díjátadó jövő év március 15-én lesz Kiskunfélegyházán, a Petőfi-ünnepségen, ahol a magyar mellett hat nyelven hangzik majd el a Szabadság, szerelem című költemény. A verseket a Türksoy képviselőinek közreműködésével bírálják el – tette hozzá.

A verseny összdíjazása 20 ezer dollár, a győztes fordítók hétnapos országjáráson vehetnek részt Magyarországon jövő év március közepén – olvasható a pályázat angol nyelvű felhívásában.

Lezsák Sándor felidézte: Kazahsztánban tett múlt heti látogatása alatt a műfordítói pályázat a Türk Akadémián és máshol is jó visszhangra talált.

Beszélt arról is, hogy a látogatásra két kötetet vitt magával: Buda Ferenc 550 kazak szólás és közmondás című könyvét, valamint Mészáros Márta és Nagy Molnár Miklós közös kötetét, a Kun Képes Lexikont, amely hétköznapi nyelven beszél a kunokról.

Mint mondta, Buda Ferenc költészetében tetten érhető Mándoky Kongur István nyelvész is, akinek turkológus munkássága közismert Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Törökországban és másutt is. A másik kötet kötődik Petőfihez is, hiszen a költő Kiskunság szülötte volt – magyarázta.

Kitért arra is, hogy egyetemi együttműködésről is tárgyalt Kazahsztánban, napirenden voltak a kecskeméti Neumann János Egyetem és a kazah felsőoktatási intézmények közötti együttműködési megállapodás lehetőségei, tervezete.

Olyan együttműködés körvonalazódott, amelyre nagy szükségünk van, a magyar egyetemek iránt pedig jó a fogadókészség Közép-Ázsiában – hangsúlyozta, kiemelve, hogy a Stipendium Hungaricum keretében több száz diák tanul Magyarországon.

Szükség van arra, hogy ezeknek a diákoknak legyen Magyarország-élményük, ismerjék meg hazánkat és annak kulturális értékeit – mutatott rá.

Kiemelt képünk: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke sajtótájékoztatót tart az Országházban 2022. október 27-én. Lezsák Sándor bejelentette, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából nemzetközi műfordítói pályázat indult a Lakiteleki Népfőiskola és a Türksoy (Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet) együttműködésében. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)