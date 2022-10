Balázs Klári és Korda György rendszeresen összekülönbözik a fiatal tehetségek miatt

A Korda házaspár elválaszthatatlan a színpadon és a magánéletben egyaránt, azonban akadnak néha olyan helyzetek, amikor ütközik a véleményük. A Csináljuk a fesztivált! elbűvölő zsűritagja, Balázs Klári a Ridikül vendégeként mesélt minderről.

Hatvan évvel ezelőtt, 1962-ben indította el a Magyar Televízió az első tehetségkutató műsort hazánkban. A Ki Mit Tud? zenés, táncos és más szórakoztató műsorszámaival generációk számára vált fogalommá. A Ridikül legutóbbi adásában egykori Ki Mit Tud?-ban feltűnt előadóművészek és mai tehetségkutató sztárok vitatták meg, miben változott a mai tehetségkutatás és gondozás.

A vendégek között jelen volt a decemberben a Dunán újra induló zenés show-műsor, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, Balázs Klári is, aki szerint ezekre a műsorokra azért van nagy szükség, mert fejlődhet általuk a véleménykultúránk. Nem tagadja, olykor még férjével, Korda Györggyel is összekülönböznek egy-egy fiatal tehetség produkciója kapcsán.

„Sosem beszélünk össze az adások előtt. Bár hasonló a zenei ízlésünk, azért jócskán vannak benne eltérések. Nem is lenne érdekes, ha folyton egy követ fújnánk! Két különböző ember vagyunk, és az élet nem arról szól, hogy mindig bólogatunk. Nem értünk mindenben egyet, de mindig megvitatjuk, hogy ez miből adódhat”

– mesélte a Ridikül vendégeként Balázs Klári, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja.

Az örök ifjú énekesnőt Wolf Kati is megerősítette véleményében: A Dal zsűritagjaként jól tudja, időnként adódhatnak feszültségek ízlésbéli eltérések miatt, de ezek a helyzetek mindig csak előreviszik a produkciót, és a műsor is izgalmasabb lesz tőle. A teljes adás újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a korábbi epizódok is.

