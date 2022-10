Frenreisz Károly élvezi a fiatalok társaságát a Csináljuk a fesztivált! zsűrijében

Extra produkciókkal, változatos slágerekkel és előadókkal, valamint megújult zsűrivel folytatódik a Duna grandiózus zenés showműsora. A december 3-án induló új évadban Frenreisz Károly is részt vesz az évszázad slágerének megtalálásában. A zenei szakember az első pillanattól kezdve élvezi a közös munkát zsűritársaival, akik adásról adásra feltöltik energiával.

A Csináljuk a fesztivált! más, mint a szórakoztató, zenés showműsorok zöme, mivel adásaiban kizárólag kiváló magyar slágerek és professzionális előadók szerepelnek. A legjobbak közül kiválasztani a legjobbat lehetetlen küldetésnek tűnik, éppen ezért a közönség mellett szakértő zsűri működik közre az évszázad slágerének megtalálásában.

A sokszínűséget képviselendő, az ítészek köre is különböző korosztályú tagokból áll. A 2022-es téli évadban Korda György, Balázs Klári, Feke Pál, Balázs Andi és Nagy Bogi mellé új zsűri társ érkezik, a magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakja, Frenreisz Károly személyében.

A nagy múltú rockzenekarok, a Metro, az LGT és a Skorpió alapító tagja a hatvanas évek óta van jelen a pályán, és a hazai zenei életet kívül-belül jól ismeri: előadóként, zenei rendezőként és technikai szolgáltatóként is ismeri a szakmát. Korábban a közmédia dalválasztó műsora, A Dal zsűritagjaként gyakorolta kritikai vénáját, ám – megkönnyebbülésére – ezúttal erre nem lesz szükség.

Feke Pál, Frenreisz Károly, Balázs Andi, Korda György, Balázs Klári, NagyBogi (Forrás: MTVA)

„A műsor titka, hogy ikonikus slágereket vonultat fel, amelyeket mindenki ismer, és olyan közkedvelt előadókat állít színpadra, akik kiválóan tudnak szórakoztatni. Zsűritagként szeretnék mindenkinek állandóan tíz pontot adni, mert igazán pazar, magas színvonalú a show, de mégis valamilyen szempontrendszer szerint véleményezni kell. Noha a dalok versenyeznek egymással, szerintem nem lehet teljesen elvonatkoztatni az adott sztárelőadótól. A színpadon álló jelenléte, tehetsége, szorgalma, előadásmódja és a hangja mind hatnak a dalokra, szinte újrafaragják a slágereket” – mondta Frenreisz Károly az új évad indulása kapcsán.

A Kossuth-díjas rockzenész 16 éves kora óta zenél, az egész múlt század a fülében van, ugyanakkor kíváncsi arra is, hogy a fiatalabb generáció miként tekint a múlt irányadó zenei műfajaira és dalaira.

„Nagyon megkedveltem a zsűritársaimat. Korosztály tekintetében a Korda házaspár áll hozzám a legközelebb, de remek, hogy fiatal kollégák is vannak, akik adásról adásra feltöltenek energiával. Balázs Andi, Feke Pali és Nagy Bogi tehetséges, szellemes és vidám egyéniségek, akikkel jól lehet együtt dolgozni. Elégedett vagyok a közös munkákkal, remélem, ők is és a nézők is azok lesznek velem” – tette hozzá a Csináljuk a fesztivált! decemberben induló, következő évadának új zsűritagja, aki zeneszerzőként és előadóként mondja majd el véleményét.

