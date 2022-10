Lezárt, kerek történetet mutat be a Blokád című film

Négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet a Blokád című film forgatókönyvírójának fejében, hogy szeretné bemutatni a taxisblokád napjait. Bár az 1990-ben lezajlott tüntetésre gyerekkorából ő is emlékezett, nem volt rálátása az akkori eseményekre Köbli Norbertnek, aki a csütörtöktől látható film születéséről a Kossuth Rádió műsorában beszélt.

1956 és 1990. Két meghatározó év a magyar történelemben, amelyet a csütörtöktől a mozikba kerülő Blokád című játékfilm felidéz. A Köbli Norbert által írt, és Tősér Ádám által rendezett film Antall József néhai miniszterelnök politikai pályafutásának és magánéletének két fontos időszakába kalauzolja el a nézőket. Míg az 1956-os jeleneteket a szovjet elnyomás ellen kibontakozó forradalom szellemisége hatja át, amelyben egyébként Antall József is szerepet vállalt, addig a másik idősíkon a taxisblokád által kiváltott káosz bontakozik ki a vásznon. 1990 októberében ugyanis a taxisok és a fuvarozók tüntetésbe kezdtek az Országháznál a drasztikus benzináremelés ellen. Köbli Norbert író történetében az egykori forradalmár a blokád másik oldalára került. A film nemcsak a taxisblokád négy napjának krónikája: a kulisszák mögötti küzdelmekbe, alkukba, és a válságot kezelő, a demokráciáért küzdő miniszterelnök magánéletébe is bepillantást enged.

„Körülbelül négy éve kezdtem el a munkát, először csak azzal az ötlettel, hogy a taxisblokád legyen a téma. Emlékeztem rá gyerekkoromból, de nem volt rálátásom az eseményekre. Ez egy olyan történet, ahol mindkét félnek igaza van. Én mégis azt a szemszöget választottam, hogy a kormány, a miniszterelnök szemszögéből mesélem el a történetet. Hiszen neki is igaza van” – mesélte Köbli Norbert a Kalendárium adásában. Hozzátette: „Azért mertem megírni ezt a filmet, mert lezárult az életút. Antall József és Göncz Árpád is elhunyt, tehát múlt időben lehet róluk beszélni. Ez egy írónak azért fontos, mert egy történet akkor kerek, ha már vége van. Ezt a véget sokszor a halál hozza el.”

Fontos médiatörténeti pillanatnak is tanúi lehettünk, hiszen ezeket az eseményeket folyamatosan közvetítette a televízió, hallhatták az emberek a híreket a rádióból. „Szerencsére egy nagyon jól dokumentált ez kor. Egyszerűen azt kell ilyenkor jó dramaturgiai érzékkel megfogni, hogy mi fér bele 105 percbe. Filmünkben vannak korabeli archív felvételek is, tehát doku-dráma jelleggel is bír, ugyanakkor ez egy megírt, színészekkel eljátszott játékfilm” – emelte ki a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában a forgatókönyvíró, Köbli Norbert.

A közelmúlt egyik meghatározó történelmi eseményét ábrázoló film kapcsán hosszabb beszélgetést is hallhatnak Köbli Norberttel a Kossuth Rádió Az este – házigazda című műsorában október 25-én. A 19:05-kor kezdődő adásban Mező Gábor újságíró vendége lesz a forgatókönyvíró.

A teljes beszélgetés a Kalendárium Médiaklikk-oldalán újrahallgatható!

Kalendárium – hétköznap 15:32-től a Kossuth Rádió műsorán!