A Bud Spencer-filmekben használt pisztolyövet és bilincset is felpróbálhatnak a Múzeumok Őszi Éjszakáján

A feljegyzések szerint egy Kossuth Lajosnak ajándékozott díszes indián mokaszint és Bud Spencer-féle westernfilmekben használt filmes kellékeket is láthatnak az érdeklődők szombaton, a Múzeumok Őszi Éjszakáján a szegedi Móra Ferenc Múzeumban.

Rostás Mónika muzeológus a programokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, a feljegyzések szerint Kossuth Lajos egyik amerikai útja során 1852. május 25-én a Niagara vízesésénél lévő szállásáról ellátogatott egy közeli írókéz faluba. Itt találkozott egy asszonnyal, aki gyöngymunkákat készített – szeretett is volna tőle vásárolni, de az nem állt szóba vele.

Amikor azonban visszatért szállására, néhány szép gyöngyhímzés várta. A történet szerint amikor az indián nő megtudta, hogy ki volt a vendége, elvitte ajándékba a tárgyakat, melyek között valószínűleg ott volt az a mokaszin is, mely szombattól a Móra-múzeumban látható. A szarvasbőrből, gyöngyhímzéssel készült mokaszin 1977-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe.

Szatmári Csilla, a múzeum osztályvezetője elmondta, szombaton este a kiállításokon szervezett tárlatvezetésekkel, a látványtárakban tartott zseblámpás sétákkal, előadásokkal, könyvbemutatókkal, játékokkal várják a vendégeket.

A Cowboyok és indiánok című kiállításhoz kapcsolódva egy nyereményjátékon is részt vehetnek a látogatók, akik közül hárman lehetőséget kapnak arra, hogy felpróbálhassanak a Bud Spencer-féle westernfilmekben szereplő filmes kellékeket.

A tárlat indián díszítőművészetet és tárgykultúrát bemutató részlegén inspirációkat szerző érdeklődők álomfogót készíthetnek és a közös harmatfüggöny-rajzolásba is bekapcsolódhatnak.

A közművelődési palota aulájában tartanak fényfestést, country táncbemutatókat, a könyvtárban előadást a Magyar Nemzeti Múzeum Kossuth-hagyatékáról, és bemutatják Vészits Andrea új könyvét, melynek főszereplője Móra Ferenc.

A Fekete házban a Kloáka, kanális, klozet című kiállítás kapcsán tízperces minielőadásokat hallhatnak az érdeklődők a fürdőszoba-kultúra, a higiénia és csatornázás története témakörében.

A Vármúzeumban a gyerekeknek történelmi játékkuckót rendeznek be, Löffler Zsuzsanna meseíró, a Móra-múzeum régésze dedikálja majd mesekönyveit, is itt is tárlatvezetésekkel várják a látogatókat.