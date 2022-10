Toldi a televízió után a mozit is meghódítja

Jankovics Marcell születésnapjának előestéjén, október 20-án kerül a mozikba a Toldi, mely a magyar animáció mesterének utolsó alkotása. Arany János elbeszélő költeményének filmadaptációján a Kecskemétfilm Kft. száz alkotója több mint három éven keresztül dolgozott. A rendkívüli alkotói folyamatról az M5 kulturális csatorna készített werkfilmet, amelyet október 21-én a Duna is bemutat.

Tavaly ősszel nagy sikerrel mutatta be a közmédia a Toldi animációs sorozatot, amely a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatásával, az Arany János-emlékévhez kapcsolódó MTVA által meghirdetett pályázat révén valósult meg. A sorozat országos tévépremierje után október 20-tól több mint 70 magyar moziban is megtekinthető lesz a Toldi egész estés filmváltozata. A mozipremierhez kapcsolódva, október 21-én tűzi műsorára a Duna az M5 kulturális csatorna Repül a nehéz kő – így készült a Toldi animációs sorozat című werkfilmjét, amelyben olyan kulisszatitkok látnak napvilágot, amelyeket eddig kizárólag csak a produkcióban résztvevők ismerhettek. A filmnapló betekintést enged Jankovics Marcell szabadon szárnyaló fantáziájába, a folyamatba, ahogyan átértelmezte az eredeti mű formanyelvét, hogy a legkisebb generáció számára is értelmezhető és élményszerű módon jelenjen meg a Toldi-monda.

A Duna közkedvelt műsorvezetője és a Toldi-film médianagykövete, Rátonyi Kriszta a Család-barát legutóbbi adásában elmondta, gyerekkora meghatározó hőse volt Toldi Miklós, de valamennyi Arany János-mű közel áll a szívéhez a mai napig. Felidézte, hogy tavaly ott lehetett azon az izgalmas eseményen, amikor begördült a Déli pályaudvarra a felmatricázott Toldi-mozdony, ami havonta 25 ezer kilométert tett meg azért, hogy hírét vigye az animációs sorozatnak.

Repül a nehéz kő – így készült a Toldi animációs sorozat – október 21-én, pénteken 22:10-től a Dunán!

Kiemelt kép: A Család-barát műsorvezetői, Fodor Imre és Rátonyi Kriszta, valamint Mikulás Ferenc producer és Csákovics Lajos rendező (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)