Marco Bellocchio Európai Filmdíjat kap az Aldo Moro-minisorozatáért

Marco Bellocchio olasz filmrendező az Aldo Moro-gyilkosságról forgatott minisorozatáért az Európai Filmakadémia díját veheti át decemberben Reykjavíkban.

Az Esterno notte című minisorozat 1978-ban játszódik, mikor a Vörös Brigádok terrorszervezet elrabolja és meggyilkolja Aldo Moro olasz miniszterelnököt. Bellocchio 2003-ban a témával foglalkozó Jó napot, éjszaka! című filmjéért a FIPRESCI-díjat nyerte el az Európai Filmdíjak átadásán.

Bellocchio a 35. Európai Filmdíj-gála díszvendége lesz Reykjavíkban – számolt be róla a Variety.com.

Az Európai Filmakadémia egyúttal több díjkategória jelöltjeit is bejelentette.

A legjobb európai vígjáték díjáért az izlandi Cop Secret, a spanyol El buen patrón és a francia La fracture van versenyben.

Az animációs mezőnyben a francia-luxemburgi Le Petit Nicolas – Qu’est-ce Qu’on Attend Pour Etre Heureux?, a lett-amerikai-luxemburgi My Love Affair With Marriage, a francia Les Voisins De Mes Voisins Sont Mes Voisins, a francia-olasz-belga-portugál-svájci No Dogs or Italians Allowed és a holland-belga Oink szerepel.

A rövidfilmeknél a szolvén-francia Granny’s Sexual Life, a portugál-francia-angol Ice Merchants, a cseh-szlovák Love, Dad, a litván Techno, Mama és az osztrák-német-szomáliai koprodukcióban készült Will My Parents Come to See Me került a díjesélyesek közé.

Az Európai Filmakadémia korábban bejelentette, hogy életműdíját a német színész, forgatókönyvíró, rendező Margarethe von Trotta kapja.