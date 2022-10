Szinyei Merse Pál művészete különleges színfolt a magyar és az egyetemes művészet történetében is

A hagyomány szerint október 18-án emlékezünk meg Szent Lukácsról, aki nemcsak az orvosok, hanem a festők védőszentje is. A római naptár a 9. század óta tartja számon ünnepként ezt a napot.

A Magyar Festészet Napja: október 18

Szent Lukács nem csak orvos, hanem festő is volt. A legenda szerint ő festette a római Santa Maria Maggiore bazilikában őrzött Mária képet, de megfestette Jézus arcát is. 2002 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar festészet napját is. Ez a hagyományteremtő gondolat Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József és Fabók Gyula ötletéből jött létre 2002-ben.

Magyarországon, a templomok építésével egy időben jelent meg a festészet

Az Árpád-kori faliképfestészetre vonatkozó kutatásoknak alig van történetük, emlékanyaga az eredetinek csak töredéke. Középkori festészet legkiválóbb, azonosítatlan magyarországi művésze M.S mester volt. Legismertebb műve a Vizitáció (Mária látogatása Erzsébetnél). Az első elismert, név szerint is említett magyar festőnk, Kolozsvári Tamás volt.

A legenda szerint, de erről nincs hiteles írás, még Botticelli is dolgozott az Esztergomi Vitéz János studiolóban (dolgozószoba) amely ma, múzeumként működik.

Mátyás királyunk birtokában a leghíresebb itáliai mesterek remekművei voltak. A magyar történelmi festészet témája leggyakrabban a törökellenes harc volt. Az arcképfestészet kiemelkedő mestere Mányoki Ádám (1673-1757), vezérlő fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc híres portréjának alkotója.

A szabadságharc után Zichy Mihály irodalmi jellegű festészetével, Párizsban is nagy sikert aratott, később összesen 49 évet töltött második hazájában, Oroszországban, és három cárnak volt udvari festője. A hatvanas évektől bontakozott ki a nagy történelmi festők munkássága. A vezéregyéniség Madarász Viktor volt. Hunyadi László siratása című képével a párizsi Szalon aranyérmét is elnyerte.

Székely Bertalan történelmi és freskófestőként is jelentős, egyik kiemelkedő alkotása az Egri nők. A század utolsó éveiben több jelentős freskó megalkotásában is részt vett közösen. A Tihanyi apátság freskóit vagy a Mátyás-templom faliképeit Deák – Ébner Lajossal és Lotz Károllyal közösen festették, önálló alkotása a pécsi székesegyház és a Szent Mór kápolna freskói és faliképei. Dobozi, kecskeméti városháza dísztermének freskóit 1895 és 1897 között készítette.

A 19. században a magyar festészet alkotóit, már az országhatáron túl is ismerték

Idősebb Markó Károly Itáliában alkotott, Brocky Károly pedig Angliában lett elismert. A reformkor legtöbbet foglalkoztatott festője Barabás Miklós volt, a legjobbakhoz tartozott az életképfestő Borsos József és a történelmi festészet első művésze Kovács Mihály, de jelentős volt Orlay Petrich Soma festészete is. Az első magyar művészeti akadémiát Marastoni (Jacopo) Jakab 1846-ban alapította.

Szinyei Merse Pál művészete különleges színfolt a magyar és az egyetemes művészet történetében is

Magyar nemzeti érzelmű nemesi család sarja. A müncheni Képzőművészeti Akadémia után lelkesen kezdte meg önálló festői életét. Ez azonban nem tartott sokáig, hazaköltözött a családi birtokra Jernyére apja betegeskedése miatt. Ebben az időben készült legismertebb festménye a Majális 1873-ban és a Lila ruhás nő, akinek modellje a felesége volt. A család Bécsbe költözött, ahol megfestette a Pacsirta című képét, amit negatív kritikával illettek. A csalódás egy időre elvette a kedvét a festéstől. A plein-air festészet magyarországi képviselője volt Paál Lászlóval együtt.

Szinyei Merse Pál Majális (1873) címû festménye Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Művészetét később a nagybányaiak értékelték nagyra

A nagybányai művésztelep, volt az első modern magyar festőiskola, amely Hollósy Simon müncheni magániskolájából alakult 1896-ban. A nagybányai iskola egységes stílust alakított ki. Szinyei félbehagyott útját kívánták folytatni. Jelentőségük, hogy a magyar festészet ügyét felkarolták.

A nagybányai iskola hatására több művésztelep is alakult. A nagybányai után a legrégebbi művésztelep a szolnoki, amely 1902-ben alakult, ám szolnoki művészetről sokkal régebb óta beszélhetünk.

Az osztrák August von Pettenkofen ötven évvel azelőtt fedezte fel magának a várost. Ezt követően jelentek meg a 19. században a Munkácsy-kör művészei, Deák – Ébner Lajos és Bihari Sándor, Fényes Adolftól a Pólya testvérekig. Ők voltak az előfutárai a később megalakult művésztelepen születő festészetnek.

Picasso: „Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is akad századunknak”

Kosztka Mihály Tivadar később vette fel a Csontváry nevet. Gyógyszerész végzettségű volt, még jogot is hallgatott, de mégis a festészetben alkotott maradandót. Az elismerést csak halála után szerezte meg, mivel életében magányosan dolgozott, kortársai sem értették meg. Hiába volt zseniális festő, nem adott el egyetlen képet sem életében. Magát a”Napút festők” közé sorolta, amely kifejezést ő maga talált ki, amely a napszakok színvilágát mutatta be az ő sajátos zseniális módján.

Csontváry Koszka Tivadar Magányos cédrus (b) és Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című festménye. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Legismertebb műve talán a Magányos cédrus vagy Libanoni cédrus című képe. Művészetét az expresszionizmus és a posztimpresszionizmushoz tartozónak vélik, de egyikhez sem tartozott. Az 1949-es párizsi kiállításán Picasso így nyilatkozott róla: „Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is akad századunknak”

A békéscsabai asztalosinas, aki az egész világot meghódította

Lieb Mihály Leó néven született 1844-ben Munkácson. Munkácsy Mihályként a 19. századi realista festők élvonalába tartozott, világszerte elismert mestere volt a magyar festészetnek. Jelentőset alkotott a tájképfestés területén is. Hatása óriási volt a későbbi festő nemzedékekre.

Munkácsy 1869-ben megfestette a híres Siralomház című festményét, mely aranyérmet nyert a Párizsi Szalonon, amely azonnali elismertséget és világhírt hozott.

A következő évben elkészítette a Tépéscsinálók című festményét, melyet a porosz-francia háborúban megsebesült katonáink ihlettek, és akikkel személyesen is találkozott. 1871-ben Párizsba költözött, ahol az alkotói válságba került festőt, Marches báró vette szárnyai alá. 1874-ben feleségül vette a megözvegyült De Marches bárónét. Élete ezek után gyökeresen megváltozott a párizsi közélet egyik főszereplőjévé vált.

Az 1880-as évek elején megfestette a Krisztus-trilógia első két részét, a Krisztus Pilátus előtt (1881) és a Golgota (1884) festményeket. A harmadik rész, az Ecce homo 1895-ben készült csak el. Mindhárom festmény hatalmas méretű alkotás. Munkácsy a trilógia megfestése előtt is rengeteg tanulmányt készített. A három képet sokáig senki, még Munkácsy sem látta együtt. Először Debrecenben a Déri múzeumban állították ki együtt a három képet 1995-ben.