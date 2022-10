Három órát váratta a Vuk rendezőjét későbbi felesége az első randevújukon

Elfelejtette, hogy randevút beszéltek meg és három órás késéssel érkezett az étterembe Henrik Irén. Dargay Attila rajzfilmrendező felesége megismerkedésük részleteibe avatta be a Ridikül nézőit, és egyik közös munkájuk, a Vuk máig maradandó „hibáját” is leleplezte a műsorban.

Idén 65 éves a legendás Pannónia Filmstúdió, ami a magyar rajzfilmgyártás és szinkron fellegváraként volt ismert. Legendák és legendás alkotások kerültek ki az épület falai közül. Az itt folyó munkáról Dióssy Klári beszélgetett a Ridikül vendégeivel. Henrik Irén, operatőr, Glaser Katalin, animációs filmrendező, Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, és Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. stúdióvezetője személyes történeteiket osztották meg a nézőkkel. Henrik Irén, Dargay Attila Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező és képregényrajzoló felesége megismerkedésük nem mindennapi történetét is felelevenítette.

„Egy étterembe beszéltünk meg randevút. Én abban az időben egy templomi kórusban énekeltem, utána pedig mindig beültünk valahova uzsonnázni. Valaki közben emlékeztetett a találkozóra, ami nekem kiment a fejemből és három órás késéssel értem az étterembe.

A fiatalember megvárt, mert mint mondta, kíváncsi volt, ki az a pimasz személy, aki ennyit késik. Aztán szerelem alakult ki köztünk, házasságot kötöttünk és 52 és fél boldog évet töltöttünk együtt”

– emlékezett vissza a Ridikülben Henrik Irén, aki férjének köszönheti azt is, hogy később animációs operatőr lett. „Hiány volt kifestőkben a stúdiónál. Mikor bementem hozzá látogatóba, megkérdezték, van-e valamilyen elfoglaltságom és felajánlották ezt a munkát. Csatlakoztam a kifestőkhöz, elkezdtem ismerkedni a szakmával, majd haladva a ranglétrán animációs operatőr lettem, mivel műszakibb érdeklődésű voltam” – idézte fel pályája kezdeti éveit a műsorban.

Férjével közös munkáiról is szó volt a Ridikülben. Ő fotografálta férje több egész estés filmjét, köztük az 1981-ben bemutatott Vuk című rajzfilmet is. A Ridikülben pedig elárulta, egy hiba miatt lett lágy a Vuk háttere. „Egyik este elfelejtettem bezárni a felső ablakokat, másnap pedig láttam, hogy az eső miatt az asztalon hagyott csodálatosan megfestett hátterek megoldódtak. Szívrohamot kaptam, behívtam a hátterest és a férjemet is. Ő nézte, majd azt mondta, hogy valójában szomorú, amit tettem, de ez olyan lággyá tette a háttereket és felvetette, mi lenne, ha ebben a stílusban folytatnák a rajzolást. Így lett a Vuk háttereinek kicsit oldott, nagyon szép belső hangulattal rendelkező képkompozíciója”.

A teljes adás az alábbi linken újranézhető:

https://mediaklikk.hu/video/ridikul-pannonia-65/

Ridikül – hétköznap 15:45-től a Dunán

Kiemelt kép: Dargay Attila animációsfilm-rendező, forgatókönyvíró két híres rajzfilmjének, a Vuknak és a Szaffinak a plakátjával (Fotó: MTI/Honéczy Barnabás)