Sikerrel vendégszerepelt az Opera Mumbaiban

Sikert aratott indiai vendégjátékán a Magyar Állami Operaház; a társulat A denevér és a Bánk bán című produkciót mutatta be Mumbaiban október 12. és 16. között.

A dalszínház MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint ifj. Johann Strauss A denevér című operettje három teltházas előadáson aratott viharos sikert, és Erkel Ferenc Bánk bán című operáját is elismerés fogadta a mumbai Nemzeti Előadóművészeti Központban (NCPA).

A denevér október 12-i, 14-i és 16-i előadásait német nyelven, angol felirattal láthatta a közönség. Az érdeklődők mindhárom alkalommal megtöltötték a város vezető kulturális intézményének számító NCPA Jamshed Bhabha Színházának 1100 fős nézőterét.

A közleményben Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját idézik, aki elmondta:

a mumbai közönség talán még az otthoninál is felszabadultabbnak bizonyult, nagyon nyitottak voltak, együtt éltek-lélegeztek az előadással.

Míg A denevért a meghívó indiai partner kérésére mutatta be az Opera Szinetár Miklós 2001-es rendezésében, a Bánk bán október 15-i koncertszerű előadása a magyar fél javaslatára szerepelt a vendégjáték kínálatában.

Mint a közleményben kiemelik, Erkel Ferenc művének előadása része a budapesti dalszínház azon szándékának, hogy nemzeti operánkat is minél szélesebb körben megismertesse. A produkciót az elmúlt öt évben New York, a kárpátaljai Beregszász és a dél-korai Tegu közönsége is láthatta.

A Jamshed Bhabha Színház mintegy 700 fős közönsége fogékonynak bizonyult az előadásra. Ókovács Szilveszter a műről elmondta: „a magyar zeneszerző saját stílusában fogant: Verdi romantikus hangjából, verbunkos motívumokból, ritmusokból teljesedett ki ez a zene, a magyar történelmi téma és Katona megkerülhetetlen drámájának ihlető erejével, igazi mestermű”.

A Magyar Állami Operaház több mint 90 fővel utazott ki az egyhetes vendégjátékra.

A turnén a szólisták – Balczó Péter, Gál Erika, Haja Zsolt, Haris Nadin, Horti Lilla, Kapi Zsuzsanna, Kovácsházi István, Rácz Rita, Rőser Orsolya Hajnalka, Sándor Csaba, Ujvári Gergely és Vida Péter –, valamint az Opera Énekkar és a műszaki és háttérmunkatársak mellett Cser Ádám karmester és az Opera Zenekar szólamvezetői vettek részt. Utóbbiak segítették az előadásokat kísérő Indiai Szimfonikus Zenekar (Symphony Orchestra of India – SOI) betanulását is.

Az Opera ezt követően október 25. és november 20. között Japánban turnézik 115 fős együttessel. A tizenkét várost, köztük Tokió legrangosabb színházát is érintő előadássorozaton Mozart A varázsfuvola című daljátékát Szinetár Miklós 2014-es rendezésében mutatja be a társulat, valamint a zenekar több Beethoven-hangversenyt is játszik – áll a közleményben.