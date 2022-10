Mutatjuk, hol látható először Szilágyi Fanni első mozifilmje

Szilágyi Fanni első mozifilmje, a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült Veszélyes lehet az a fagyi című alkotás tengerentúli premierje a hétfőn kezdődő New York-i Filmhéten lesz – olvasható a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfői közleményében.

Mint írják, az esemény ideje alatt – az Egyesült Államok területén – a nagyközönség online is megnézheti a Stork Natasa kettős főszereplésével készült alkotást. A New York-i Filmhét nemzetközi válogatásában a már befutott rendezők mellett az elsőfilmes alkotók is bemutatkozhatnak.

A szervezők emellett ügyelnek a sokszínűségre, és felhívják a figyelmet a film közösségformáló erejére – olvasható a közleményben. Mint írják, idén két kategóriában mindössze 13 alkotást mutatnak be, emellett a versenyen kívüli retrospektív programban máig meghatározó alkotásokat is meg lehet tekinteni.

A tájékoztatás szerint Szilágyi Fanni a Nemzeti Filmintézet elsőfilmeseket támogató Inkubátor Programjában készült mozifilmjében a radiológusként dolgozó Adél és a jó anyagi körülmények között élő, egypetéjű ikertestvére történetét dolgozza fel.

Stork Natasa színművésznő (Fotó: MTI/Cseke Csilla)

A két nő a külső hasonlóságok ellenére máshogyan látják magukat és egymást, mindketten a másik életét irigylik. Konfliktusokkal terhelt kapcsolatukba Ákos színrelépése hoz váratlan fordulatot.

A közlemény kitér arra is, hogy Szilági Fanni rendező korábbi kisfilmjeivel (A kamaszkor vége, A csatárnő bal lába életveszélyes, Minden vonal, Orsi és Tienshinhan) már bizonyította, hogy eredetien és érzékenyen képes nehéz témákról beszélni.

A Stork Natasa, Patkós Márton, Szabó Máté, Csikász Ágnes és Bódy Magdi főszereplésével készült Veszélyes lehet a fagyi producere Pataki Ági és Kenesei Edina, forgatókönyvírója Lányi Zsófi. A filmet Szilágyi Gábor fényképezte, vágója Ördög Zsófia, zenéjét Kalotás Csaba szerezte A Veszélyes lehet a fagyi a Partnerfilms gyártásában valósult meg; Magyarországon november 17-től lesz látható a Mozinet forgalmazásában – áll az összegzésben.