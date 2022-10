November 5-én lesz a Magyartenger ősbemutatója a Centrál Színházban

November 5-én lesz Bíró Bence Magyartenger című darabjának ősbemutatója a budapesti Centrál Színházban; a kortárs családi dráma huszonnégy óra alatt játszódik egy balatoni nyaralóban.

A művet, amely nyáron felolvasószínházi formában debütált, ezúttal is Alföldi Róbert rendezi, aki az előadás díszlettervezője is egyben – olvasható a Centrál Színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a darabban, amelyben hat férfi és négy nő szerepel, egy tipikus családi ünnepet látunk nem mindennapi módon bemutatva. A főbb szerepeket Balsai Móni, Fehér Tibor és Schmied Zoltán játssza.

Bíró Bence első egész estés önálló darabjáról, a Magyartengerről szólva elmondta: ő kereste meg Alföldi Róbert rendezőt a nyári, szentendrei felolvasószínházzal kapcsolatban, majd közösen alakították az előadás szövegkönyvét. „Igazán remek drámaírói mesterkurzus volt az együtt töltött idő” – mondta Bíró Bence.

Hozzátette: dramaturgként sok bemutatója volt, regényeket is többször írt már színpadra, más alkotókkal közösen készített szerzői előadásokat is, de önálló darabját még nem mutatták be. „Ha a színészek és a nézők is örömüket lelik majd benne, akkor én sem fogok szomorkodni” – jegyezte meg a szerző.

Bíró Bence dramaturg 2015-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Radnai Annamária és Forgách András osztályában. Számos színházban és független társulattal dolgozott dramaturgként és íróként. 2019-ben elnyerte az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjat, 2022-ben a Kortárs Magyar Dráma-díjat.

Balsai Móni, Fehér Tibor és Schmied Zoltán mellett a darabban Földes Esztert, Szabó Évát, Pálfy Katát, Ódor Kristófot, Papp Jánost és Rada Bálintot is láthatja a közönség. Az előadás jelmeztervezője Kálmán Eszter.

