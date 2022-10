Töltött káposztából készült hamburgerrel újít egy budapesti étterem

„Hagyományos ízek szokatlan köntösben” – így jellemezte az immár két éve Budapest belvárosában megnyitott székely gourmet étterem ügyvezetője az új étlapjukon megjelent Kárpát Burgert, aminek az alapja a töltött káposzta lett. A különleges ízek és fogások nem állnak távol az étterem csapatától. Folyamatosan arra törekszenek, hogy olyan ízvilágot jelenítsenek meg a vendégek tányérján, ami tradicionálisan székely, ugyanakkor tökéletesen képviseli az egyre népszerűbb bistro konyhát – derült ki az étterem közleményéből.

A 2020 októberében megnyitott SZÉK-ben a hagyományos székely ízek a legmodernebb konyhatechnológiával találkoznak. Az étterem ma már arról is ismert, hogy étlapja minden évben kétszer újul meg, hiszen a tavasznak és a nyárnak, de az ősznek és a télnek is megvan az a jellemző ízvilága, amit szeretünk viszont látni az asztalon is.

„Folyamatosan keressük az új utakat a gasztronómia területén és mindig valami extrával próbálkozunk. Az elején nagy sikere volt a „Székely Szusi” ötletünknek, amikor a székely ízeket szusi formába öntöttük. A bistro kultúrára nagyon jellemző, hogy ezek a gyorsan fogyasztható ételek egyre extrémebb formában kerüljenek a tányérra, ezért úgy gondoltuk, hogy egy a „Kárpát Burger” lesz az a fogás, ami meglepheti az embereket” – árulta el az étterem székelyudvarhelyi származású ügyvezetője, Varga Szidónia.

Egyedi megoldás jellemezi a töltött káposztás burgert

Ha valaki nehezen képzelné el, hogy milyen lehet a töltött káposzta burger formában, azoknak az étterem séfje Réti Sebestyén elárulta a kulisszatitkot.

„Minden alkotóelem, amit egy töltött káposztától várnánk ott lesz a tányéron, de egyedi formában, az amerikai hamburgerekre jellemző kivitelezésben varázsoljuk vendégeink elé. Nem kell aggódni, nem a töltött káposzta bundás változata kerül két buci közé, ettől jóval egyedibb megoldást gondoltunk ki” – mondta sokat sejtetően Réti Sebestyén, aki korábban a Déryné Bistro a Food Boutique és a Nad’or Boutique Bistro konyháját is vezette.

Így néz ki ,a töltött káposztából készült hamburger (Fotó: SZÉK)

Az étteremre jellemző az is, hogy az alapanyagok egy része Erdélyből, székelyföldi kistermelőktől érkezik, így olyan összetevőkkel tudnak alkotni, amitől minden étel kicsit, vagy épp nagyon, egyedivé válik.

„Az őszi-téli étlapkínálatunk különlegessége még az Udvarhelyszéki Báránycsülök Roládunk. Vörösborban zöldfűszerekkel és gyökér zöldségekkel konfitáljuk és roládban sütjük az omlósan ízletes bárányt, majd saját redukált pecsenyelevével tálaljuk. De megújul a Csorba levesünk is. Ezt az autentikus fogást most sült káposztával, fűszeres húsgombóccal, friss lestyánnal és csomborral ízesítve készítjük. A Káposztás Húsos Csorbánk annyira tartalmas leves lesz, hogy akár már egy főfogásnak is megfelel majd. És persze nem teljes egy ebéd vagy egy vacsora desszert nélkül, így ezt az kínálatunkat is autentikus ízek újragondolásával erősítjük. A Puliszka és Tökmagkrémmel töltött Kosárka egy igazán édes élmény lett. A krémesített kukorica és a fűszeres tökmag harmonikus ízvilága omlós tészta kosárban sós karamell öntettel egy igazi erdélyi gourmet fogásként készült el” – tette hozzá az étterem ügyvezető tulajdonosa, aki Réti Sebestyénnel közösen álmodta meg az új étlapot.

Ízekben és hitvallásban is Erdélyt népszerűsítik

Az ősi receptek a modern konyhatechnológia ötvözésével a fúziós konyhát erősítik és egyre nagyobb sikerrel. Az éttermet a Dining Guide a 120 legjobb magyar étterem közé is beválasztotta.

„Külön öröm számunkra, hogy már a szakma is elfogadott minket és komoly visszaigazolásokat kapunk. Az, hogy egy olyan tájegységhez húzunk, ami eddig nem volt ismert a magyar gasztronómiában különleges, de egyben nehéz feladat is. Ráadásul mi nemcsak az ízekben képviseljük az erdélyi konyhát, hanem a hitvallásban is. Aki hozzánk betér egy kis történelmi áttekintést is ad kaphat Székelyföldről” – mondta Varga Szidónia.