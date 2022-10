Látássérült világrekorder csatlakozik a Kossuth Rádióhoz

Születése óta vak, de motort, autót, buszt és jet-skit is vezetett már Karvai Sándor, aki most a rádiózásban is kipróbálja magát: október 15-től riportjaival színesíti a Kossuth Rádió Szombat reggel című műsorát.

Október a látás hónapja, ennek alkalmából a Kossuth Rádió műsorkínálatában is kiemelt szerepet kap az egészségmegőrzéssel foglalkozó mozgalom. A Fehér Bot Nemzetközi Világnapjától, október 15-től önálló rovatot kap a Szombat reggel című műsorban a látássérült Guinness-rekorder, Karvai Sándor, aki bár születése óta látásképtelen, több alkalommal is bebizonyította, hogy elszántságával akár többre is képes, mint látó embertársai. Évek óta olyan kihívásokat teljesít, amelyek az ép emberek java részének sosem adatnak meg, ezúttal – élve a Kossuth Rádió nyújtotta lehetőséggel – a rádiózásban próbálja ki magát. A rádió történetében nem egyedülálló, hogy egy sérült munkatársnak adnak lehetőséget arra, hogy megmutassa magát az éterben. A Napközben című műsor Akadálymentesen című rovatának állandó riportere Nagy Bálint, aki az érintettek szemszögéből, mozgáskorlátozottként hívja fel a figyelmet annak fontosságára, hogy ne csak intézményi szinten, hanem az embertársaink fejében is megvalósuljon az akadálymentesítés. A Kossuth Rádió szeretne példaadó lenni a hazai médiaéletben azzal, hogy megmutatja: az akadályoztatottsággal élők is foglalkoztathatók úgy a rádiózásban, mint valamennyi munkaterületen, csupán a megfelelő segítséget kell biztosítani hozzá. Karvai Sándort egy állandó kísérő segíti, valamint támogatást kap a hanganyagok megvágásában is. Szombat reggel – 6-tól a Kossuth Rádió műsorán! Kiemelt kép: Karvai Sándor (Fotó: MTI/Kovács Attila)