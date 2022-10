Budapesten koncertezik Macy Gray. Az egyik legismertebb soul és R&B énekesnő október 24-én az Akvárium Klubban a The California Jet Club formációval lép színpadra.

A Grammy-díjas amerikai művész hamarosan megjelenő tizenegyedik stúdióalbumának dalaival és ikonikus slágereivel tér vissza Európába. A budapesti Akvárium Klubban a The California Jet Club formációval, vagyis Tamir Barzilay dobossal, Billy Wes billentyűssel és Alex Kyhn basszusgitárossal lép a közönség elé – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, az amerikai Macy Gray az utóbbi évtizedek egyik legizgalmasabb soul és R&B énekesnője, akinek jellegzetes, reszelős énekhangja szinte a védjegyévé vált. Első albuma, az 1999-es On How Life Is világszerte óriási sikert lett. Legismertebb dala, az I Try több országban is vezette a rádiós listákat, majd Grammy-díjat is hozott az énekesnőnek.

Az azóta eltelt időben tíz stúdióalbum, négy további Grammy-jelölés, Los Angelesben alapított saját zeneiskola, valamint számos együttműködés jellemzi Macy Gray karrierjét – idézik fel a közleményben.

Mint kiemelik, az énekesnő többek között dolgozott a The Black Eyed Peas-szel, Santanával, Fatboy Slimmel, Zuccheróval és Marcus Millerrel is.

Macy Gray szerepelt többek között a Training Day című filmben, a Pókemberben és a Scary Movie 3-ban is.