A magyar hangszerkészítés felzárkózott az élvonalhoz

Az angol, olasz, német és francia hangszerkészítők mellett, a magyar műhelyeket is számon tartották a világon. Valamikor száznál is több kisebb hangszerkészítő műhely volt Magyarországon, sok ezer mesteremberrel és számtalan országból érkeztek a megrendelések. A magyarországi hangszerkészítés minőségben is európai szintű volt, és újszerű ötleteiket több vezető külföldi gyár is átvette.

Az első pesti hangszerkészítő céhet 1836-ban alapították Ekkor még kis műhelyek, manufaktúrák készítették a hangszereket. Bécs közelsége miatt egy ideig Pozsony volt Magyarország hangszerkészítő központja. A magyar hangszergyártó műhelyek alapítói külföldi mesterektől tanulták a szakma fortélyait. Tárogató, mint hungarikum A „tárogató népzenei hangszert” 2014-ben Hungarikummá minősítették. Az évszázadok során a hangszer felépítése, hangja, hangszíne kisebb nagyobb változásokon ment át. A hungarikum.hu oldalon úgy fogalmaznak, hogy a a török hódoltság idején, a 16. században különösen közkedvelt lett. Szívesen mulattak rá a végvári katonák, de felhangzott hangja a különböző főúri udvarokban és lakodalmakban is. A tárogató megbecsült hangszer volt a Rákóczi szabadságharc idején. Éles hangja parancsokat közvetített a katonák számára, máskor pedig tábori énekek, táncok elengedhetetlen kísérő hangszere volt. A tárogató mai formáját a 19. sz. végén Budapesten a Schunda és Stowasser hangszergyárakban nyerte el. A történeti tárogatókhoz képest a hangszer testét megnagyobbították, klarinétszerű fúvókával szólaltatták meg és az évek során egyre több billentyűvel szerelték fel. A tárogató a klasszikus hangszerek rangjára emelkedett. A tárogatót magyar hangszerként tartják számon az egész világon. Történelmi zenét, népzenét, klasszikus és jazz zenét egyaránt játszanak rajta. Nemessányi Sámuel a magyar Stradivari Magyarországon a hegedűkészítés a 17. században indult el. Az első magyar műhelyek Pozsonyban alakultak meg. Miután kivonultak a török megszállók, a hegedűkészítők Bécs, Pozsony, Prága és Pest között gyakran változtatták helyüket és települtek át egyik városból a másikba. Köztük volt Johann Baptist Schweitzer a „Magyar Iskola” megteremtője is. Munkáit hallatlan művészi ízlés jellemezte, amely nagy hatással volt tanítványaira. Közöttük a leghíresebb, a magyar Stradivariként is ismert Nemessányi Sámuel volt. Schunda József és Nemessányi Sámuel kezdeményezte, hogy a hangszergyártás központját, Bécsből Pestre helyezzék át. Schunda 1848-ban egy kis műhelyből közel húsz év alatt, munkásokat és inasokat foglalkoztató üzemet hozott létre. Nemessányi hegedűi az európai hangszerkészítés történetében is kimagaslóak voltak. A muzeális értékű antik darabokkal is felvették a versenyt, akkori vélemények szerint nem lehetett megkülönböztetni az olasz mesterek munkáitól. A „magyar hegedű” mindmáig fogalom az európai zenei életben A magyar hegedűkészítés az 1800-as évek végétől levált a bécsi iskoláról és elindult önálló útjára Schweitzer – Nemessányi nyomában. Újabb műhelyek nyíltak az Operaház és a Zeneakadémia vonzásában. Pilát Pál, Reményik Mihály, Bárány Dezső, Frirsz Maximilian, Tóth János, Spiegel János mindmáig a legismertebbek között vannak. A századforduló és a második világháború között a magyar hegedűkészítés a legmagasabb színvonalat képviselte Európában. A háború után a hegedűkészítés a könnyűipar ágazata lett, művészi értéket már nem képviselt. Eltűntek a szerszámok, fényképek, gipszlenyomatok, rajzok, amely feltétele lett volna a tudás továbbadásának, öröklődésének. A magyar hegedűkészítés 300 éves múltra tekint vissza. A „magyar hegedű” mindmáig fogalom az európai zenei életben. A kiegyezés után a magyarországi hangszerkészítés egyenrangúvá vált sok európai iskolával. A Zongora Nagydíját, a párizsi világkiállításon Beregszászy Lajos zongorája nyerte, megelőzve az összes Bösendorfert. Beregszászy volt a legsikeresebb legismertebb magyar zongorakészítő. Temesváron, Debrecenben és Pesten tanulta a mesterséget, majd a kötelező vándorévek után Bécsben, Hamburgban, Párizsban és Londonban dolgozott. Zongoráit számtalan kiállításon bemutatta. Magyarország legnagyobb zongoragyárának tulajdonosa volt már az 1850-es években, működése alatt 1500 zongorát készített. 1868-tól Magyar Királyi Udvari Zongorakészítő címet nyerte el. Számos világkiállításon vett részt hangszereivel, Bécsben, valamint Párizsban és Londonban többször is. A zongorakészítésnél ma is használják a „csellórezonáns” szabadalmát, melyet 1872-ben a Bösendorfer részvénytársaságnak adott el. A kis manufaktúrákból nagy cégek lettek, sorozatban alakultak a műhelyek és kereskedések. Trianon után azonban nehéz idők jöttek a magyar hangszerkészítőkre is. A nemzetközi elismertség ellenére a piac és a nyersanyagok beszerzésének jó része elveszett. A magyar hangszergyártás még így is növelni tudta termelékenységét. A hagyományos kézműves műhelyekből sikeres vállalkozások alakultak. A Mogyoróssy és a Reményi műhely a hangszerkészítés mellett, rádiók és gramofonok kereskedésével is foglalkozott. Így alakult ki az a változatos hangszerpark, amely Magyarországra jellemző, ebben az időben volt a legmagasabb szakmai színvonalon a magyar hegedűkészítés. A négyezer éves múltú, közép-ázsiai eredetű húros hangszert többször alakították újra az adott korban Magyarországon és később világszerte a cimbalom, a 19. század utolsó évtizedeitől közkedvelt volt. „E hangszer immár méltó a művészeti világpolgárjogra. S bizonyítja ezt amaz örvendetes tény is, hogy a czimbalom ma már nemcsak Magyarországon és Európában, hanem a világ mind az öt részében el van terjedve, hol a magyar műipar virágzását hirdeti” írta Schunda V. József császári és királyi hangszergyáros, a pedálos cimbalom megalkotója. Az első zeneszerző, aki bevezette a cimbalmot az operazenébe Erkel Ferenc volt A cimbalom magyarországi megjelenésének pontos idejét nem ismerjük, mert hiányosak a történelmi adatok. A cimbalom feltehetőleg a XVI. század első felében jelent meg Magyarországon. Az első zeneszerző, aki bevezette a cimbalmot az operazenébe Erkel Ferenc volt. Remekművében, az 1861-ben bemutatott Bánk bán operában hallhatjuk a hangszert. Kiemelt kép: MTI