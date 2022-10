Százával égette el alkotásait a brit művész

Hirst tavaly nyáron lépett a piacra első NFT-kollekciójával. (NFT: non-fungible token, azaz nem helyettesíthető token.) A The Currency című gyűjteményben tízezer eredeti, színes foltokat ábrázoló alkotását kínálta NFT-verzióban. Az NFT-ket 2000 dollárért (883 ezer forintért) lehetett megvásárolni.

A gyűjtőknek választaniuk kellett, hogy megtartják-e a digitális verziót vagy elcserélik a valódi műalkotásra. A londoni Newport Street Gallery adatai szerint 5149-en választották az utóbbit, de 4851-en az NFT-re szavaztak.

A művész Instagram-oldalán bejelentette, hogy kedden ezer alkotását égeti el.

Az eseményt élőben közvetítették a galériából: Hirst és asszisztensei kandallóban égették el a műveket.

Damien Hirst is today burning £10 million of his own artworks at his Newport Street Gallery in an act to transform the physical artworks into NFTs. So, not so different from the £15 million in emergency Covid loans he received vanishing into his offshore parent company, Science. pic.twitter.com/F38psBK5TA

