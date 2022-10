Nemzetközi elismerést kapott a közmédia két műsora

Két alkotás – az Elveszett idők és a Rozmaring kunyhó – is bekerült ABU Prizes döntősei közé. A világ egyik legrangosabb szakmai seregszemléjén a kategóriánkénti legjobb alkotások közé jutni már önmagában is nagy elismerés.

Az ABU Prizes az ázsiai – csendes-óceáni régió legrangosabb elismerésének számít, a világ számos országából érkeznek nevezések a díjra, többek között Ausztrália, Németország, Anglia, Olaszország, Japán és Kína is jelöli milliók által nézett és hallgatott műsorait.

Idén sem volt másként, ezért is nagy elismerés, hogy a magyar közmédia két alkotása jutott a döntőbe, és nagy eséllyel pályázik az elsőségre. Minden évben három kategóriában – új média, rádió és televízió – lehet jelölni az egyes országok műsorait. A döntőbe jutott alkotások közül választják ki, melyek lesznek a legkiválóbb, legszínvonalasabb műsorok.

Idén televíziós kategóriában került a döntősök közé az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású bábsorozata, a Rozmaring kunyhó a gyerekműsorok szekcióban versenyzik a legjobbnak járó díjért, a drámai alkotások közé pedig az M5 kulturális csatorna szintén saját gyártású történelmi drámáját, az Elveszett időket válogatták be.

A tavaly ősszel bemutatott Rozmaring kunyhó sikerét gubáknak nevezett bájos szereplőinek, és a gyerekek nyelvén íródott tanulságos és megható történeteinek köszönheti.

Érkezik a folytatás is, hiszen novemberben új szereplőkkel kiegészülve tér vissza a Rozmaring kunyhó az M2 Gyerekcsatornára.

Ehhez hasonlóan az M5 tavaly októberben bemutatott saját gyártású produkciója, az Elveszett idők is új részekkel jelentkezik ebben a hónapban. Az új epizódokban is filmes eszközökkel mutatják be az ötvenes-hatvanas évek emberi drámáit.

Az 59. ABU Prizes díjátadót november 29-én rendezik Új-Delhiben.