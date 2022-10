Édesapjával való kapcsolatáról vallott Mohamed Fatima

Az énekesnő a Fekete Vonat újjáalakulásáról, családi életéről és gyermekvállalási terveiről is mesélt az M2 Petőfi TV zenés portréműsorában, a Magas és Mélyben.

Koltay Anna a 90-es évek legnépszerűbb hip-hop formációjának énekesnőjét, Mohamed Fatimát hívta meg a Magas és Mély legutóbbi adásába. A Fekete Vonat tagjai januárban nagyszabású koncert keretében ismét összeállnak, ami hetek óta extázisban tartja az előadót, annak ellenére is, hogy nem csak jó emlékeket őriz a zenekarral kapcsolatban.

“Nem tudtam tizenévesen mit kezdeni azzal a mennyiségű pénzzel, amit a Fekete Vonattal kerestünk. Segítettem édesanyámnak, de két kézzel szórtam el a barátokra is. Akkor mindenki tesó volt körülöttem. Amikor a zenekar megszűnt, ezek az emberek eltűntek, mintha csak porszívóval szívták volna fel őket” – mesélte az M2 Petőfi TV műsorában az énekes, aki mellett egyedül édesanyja és testvére állt, miután az együttes feloszlott.

Őszintén beszélt a műsorban arról is, hogy sokáig nem tudta feldolgozni, hogy az édesapja elhagyta őket, a mostoha apja pedig erőszakos ember volt, ezért nem volt előtte egészséges férfi minta. Mióta megbocsátott nekik, nagy terhet rakott le magáról, ami az állandó túlsúllyal való küzdelmét is támogatta.

„Édesapám egyiptomi származású és siketnéma. Csak azután vette fel velem a kapcsolatot, miután édesanyám meghalt. Először örültem, aztán rendkívül furcsa érzés volt, hogy ez az idegen ember a vérszerinti apám. Gyerekként meg akartam ismerni apukámat, kívántam, hogy egyszer megölelhessem, de mire 37 éves koromra ez megadatott, már kifejlett a személyiségem, és a környezetemből kaptam olyan férfi energiákat, amelyekre szükségem volt”– tette hozzá az előadóművész, akinek két húga és két öccse van apja részéről, de nem alakult ki közöttük bensőséges viszony, mivel ellenséget látnak benne, amiért ő az elsőszülött.

Mohamed Fatima szeretne saját családot, ami már nem elérhetetlen álom számára. Néhány sikertelen párkapcsolat után három évvel ezelőtt ismerte meg élete párját, akivel már össze is házasodtak. De most nemcsak ezért jár a felhők felett, hanem mert egy ugyancsak régen várt pillanat vált valóra a karrierjében: újra összeáll sikerzenekara, a Fekete Vonat. A teljes beszélgetés újranézhető a Magas és Mély Médiaklikk-oldalán, ahol elérhetők 60 napig a korábbi adások is.

Kiemelt kép: Mohamed Fatima (Fotó: MTI/Illyés Tibor)