Több mint 800 éves múltra nyúlik vissza a Dessewffy család története

A nemzeti gyásznapon az 1849. október 6-i eseményekre emlékezett a Kossuth Rádió Az este című műsora, amelyben Dessewffy Zsolt, Dessewffy Arisztid egyik oldalági leszármazottja volt Babucs Zoltán hadtörténész vendége. A beszélgetés során nemcsak az Aradon kivégzett Dessewffy Arisztid honvédtábornok huszáros jellemét idézték fel, hanem általa a többi vértanúra is emlékeztek.

Dessewffy Arisztid 1848-49-es honvédtábornok 220 éve, 1802. július 2-án született, ám a Dessewffy család története ennél jóval régebbi. „A család 2010-ben már 800 éves múltra tekinthetett vissza, hiszen a legrégebbi dokumentumokkal is igazolható ős 1210-ben született, és 1241-ben a muhi csatában esett el. Sokáig a Cserneki családként tartották számon őseimet, Csernek várára utalva, később aztán a család több ágra szakadt, az egyik ág leszármazottai fölvették a Dessewffy nevet, és az 1470-es évektől mint Dessewffy család éltünk” – osztotta meg a hallgatókkal eredettörténetüket Dessewffy Zsolt.

A műsorban arról is szó esett, hogy milyen ember és katona volt Dessewffy Arisztid. „Műveltség és huszárvirtus, ez jellemezte. Pontosan ki tudta számolni a következő lépést, fölöslegesen nem bocsátkozott harcba, és gondolom azért is volt annyira jó a visszavonulások fedezésében, mert pontosan tudta, hogy a támadók mindig hátrányban vannak a védőkkel szemben” – hangzott el a Kossuth Rádió műsorában. Dessewffy Zsolt elmesélte azt is, hogy a remek huszártiszt hírében álló honvédtábornokról a család őriz egy festményt is. „A másik Dessewffy Zsoltnál van az a festmény, amit a leghitelesebbnek tartanak róla. Ezen egyenruhában látható, és az akkori családtagok véleménye szerint a legélethűbben örökíti meg őt. Látni, hogy robosztus alkat volt, és a szemeiben látszott a csalafintaság” – írta le a képet a műsorban Dessewffy Arisztid oldalági leszármazottja.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a műsor Médiaklikk-oldalán, ide kattintva érhető el.

Kiemelt kép: MTI/Czimbal Gyula