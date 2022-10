Merőben más területen kezdte pályafutását Jászai Mari-díjas színművészünk

Bár gyermekkorában hegedült, mindig is színész szeretett volna lenni Mikó István. Mielőtt felvették volna a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, egészen más területen dolgozott a Jászai Mari-díjas, Érdemes- és Kiváló művész.

A művészt legtöbben színpadról, illetve szinkronszerepei által ismerik, pályáját eleinte mégis a zene határozta meg – emlékezett vissza a kezdetekre Mikó István színművész az Almárium vendégeként. A Kaláka együttes alapító tagjai között is szerepel, sőt az együttes nevét is ő találta ki. „Édesapám közreműködésével született meg a név, nála találtam egy kötetet, amelyre az volt nyomtatva, hogy Kaláka könyvtár. Úgy gondoltam a szó jelentése kiválóan leírja azt a közös munkát, amit az együttesben végeztünk” – idézte fel a több mint ötvenéves történetet a művész.

„Általános iskolás koromban hegedültem és ma is ez a fő hangszerem. Ha egy dallam eszembe jut, van úgy, hogy most is ezen játszom le magamnak” – árulta el a Duna délutáni magazinműsorában Mikó István, akit szülei a konzervatóriumba szántak, ő viszont inkább a színészi pályára vágyott. A sikeres felvételi előtt azonban merőben más területen dolgozott. „Jegyeladó voltam a Malévnél. Szerettem kommunikálni az emberekkel, amire volt is alkalmam a jegyirodában” – jegyezte meg a műsorban a színművész.

Mikó István legutóbbi rendezéséről is beszélt az Almáriumban, amely a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhető.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt