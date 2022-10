Pop-punk nosztalgia, budapesti emlékek és a Szarkák Newcastle-ből – interjú a Sum 41 gitárosaival

Az ezredforduló környékén felfutó pop-punk hullám egyik vezércsapata, zászlóshajója volt a Sum 41. A kanadai zenekar azóta eltelt bő két évtizedben sok viszontagságot átélt, sikere azonban töretlen. Két, mára kultikusnak számító albumukat, a tavaly húszéves All Killer No Fillert és az idén húsz éve megjelent Does This Look Infected?-et megünneplendő, Deryck Whibley-ék vasárnap este a Simple Plan társáságában adtak fergeteges hangulatú koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A buli előtt ültünk le a banda két gitárosával, Dave Bakshsal és Jason McCaslinnel, és többek között a két említett lemezhez köthető emlékeikről, a korábbi magyarországi koncertekről és a készülő új dupla albumról is beszélgettünk, de Dave mesélt arról is, hogyan élte meg, amikor tavasszal daganatot találtak nála az orvosok, illetve elmondta, hogyan lett kanadai létére az angol Newcastle United focicsapatának szurkolója.

– Dave, néhány hónappal ezelőtt, még tavasszal műtéten estél át, melynek során egy daganatot távolítottak el a testedből. Hogy érzed magad azóta, minden rendben?

Dave: Igen, igen, jól vagyok. Tíz héttel azelőtt kaptam a hírt, hogy két és fél év szünet után újra elindultunk volna turnézni. Nagyon vártam már, hogy újra színpadon lehessek, erre jött ez a diagnózis, eléggé megijedtem, eszembe jutott, hogy talán soha többé nem koncertezhetek. Az orvosok gyors és határozott közbelépésének köszönhetően hamar rendbe jöttem, nem kellett sokat várnom a műtétre, kezeléseket kaptam, aztán tíz héten belül kontrollvizsgálatra küldtek, ami kimutatta, hogy meggyógyultam.

– Ez már a sokadik alkalom a banda pályafutása során, hogy Magyarországon játszotok. Van valami különösen kedves emléketek, érdekes történetetek a korábbi bulikról?

Jason: A Sziget Fesztivált gyakran emlegetjük! Szerintem a világ egyik legjobb fesztiválja, a közönség óriási, az egész hangulata különleges, és a szervezők is nagyon jól bántak velünk. Amikor eszembe jut Budapest, akkor erre szoktam emlékezni, meg arra az estére, amikor körbejártuk a várost, elképesztően gyönyörű volt.

Dave: A Szigeten tényleg nagyon jó dolgunk volt, rockerként kaptunk egy kis ízelítőt abból, milyen életük lehet a DJ-knek!

Dave Baksh boldog, hogy színpadon állhat a bandával, élvezi a koncerteket (Forrás: Facebook/Sum 41)

– Ezen a turnén a Simple Plannel együtt jártátok be Kanadát, aztán most Európába is közösen jöttetek át. Milyen velük koncertezni?

Jason: Nagyjából egy időben kezdtünk befutni, de ők montreáliak, mi meg torontóiak vagyunk, így valahogy úgy alakult, hogy sosem turnéztunk együtt, sőt az igazat megvallva, nem is ismertük egymást annyira jól a srácokkal, de eddig remekül kijövünk, minden király.

– A mostani turné főleg az All Killer No Filler és a Does This Look Infected albumok megünnepléséről szól? Hogyan emlékeztek vissza arra az időszakra, amikor megírtátok ezeket a lemezeket?

Dave: Az első anyagunkat, a Half Hour Of Powert az All Killerrel egyszerre vettük fel, aztán folyamatosan turnéztunk, New Yorkban léptünk fel a Warped Tour keretében, akkor éreztük először igazán, hogy valami elindult, amikor berobbant a Fat Lip. Nem sokkal később megcsináltuk a Does This Look Infected?-et. Amikor bevittük a kiadóba, csak néztek, és kérdezgették, hogy oké, de hol vannak a slágerszámok, hol az új Fat Lip meg In Too Deep? Ehhez képest végül tök jól sült el minden, a közönség nagyon szerette, és még tovább bővült a táborunk. Arra is emlékszem, hogy elmondták, háromszor annyian töltötték le a lemezt, mint amennyi elfogyott belőle a boltokban, de a koncertjeinkre is egyre többen jöttek, szóval boldogok voltunk.

– Van kedvenc számotok a két albumról?

Jason: A Does This Look Infected?-ről a Still Waiting, Hell Song, Over My Head, My Direction, igazából az összes számot mondhatnám, az az egyik kedvenc lemezem. Az All Killerről is van pár dal, amit különösen szeretek, mint a Summer, a Nothing On My Back, a Rhythms, Heart Attack vagy persze a kislemezes In Too Deep. Mindkét album elég masszív, főleg, ha még azt is hozzávesszük, hogy húszévesek.

Jason McCaslinnek egyik kedvenc lemeze a Does This Look Infected?, de az All Killer No Fillerről is sok dalt szeret (Forrás: Facebook/Sum 41)

– Ha jól tudom, már majdnem elkészültetek az új albummal. Mesélnétek róla egy kicsit, hogy mire számíthatunk?

Dave: Egy dupla lemez lesz, Heaven and Hell a címe. A Heaven a lazább, pop-punkosabb stílusú, azok a dalok kicsit az All Killer No Filler hangulatát idézik, a Hell pedig metálosabb, azt hiszem, mindketten egyetértünk, hogy a legsúlyosabb és legerősebb cucc, amit valaha csináltunk. Azért jó ez a koncepció, mert így mindkét oldalunkat megmutathatjuk.

– Dave, 2015-ben tértél vissza a bandába, hogy látod az elmúlt hét évet?

Dave: Elképesztő, sajnos a Covid mondjuk kettőt elvett belőle… Már csak az is óriási volt, hogy annyi év után újra beszéltünk Deryckkel. Először nem is gondoltam, hogy ide jutunk, és visszatérek a csapatba. Amikor újra színpadra állhattam a srácokkal, és ráadásul ott volt az egyik kedvenc rapperünk, DMC is velünk, az már megadta az alaphangot, azóta is nagyon jól, igazi összetartó közösségként működünk. Csodálatos emlékeim vannak a koncertekről, valahol vicces, de a fellépésekre sokszor jobban emlékszem, mint a konkrét helyekre.

– Úgy hallottam, nagy focirajongó és Newcastle United-fanatikus vagy. Hogy szeretted meg a futballt és a Szarkákat?

Dave: A foci valahogy mindig körülvett bennünket már gyerekként is, Jasonék szomszédjában például Glasgow Rangers-drukkerek laktak. Még a középsulim csapatával jártunk az Egyesült Királyságban egy rögbitornán, tetszettek a mezek is, amiket a boltokban láttam. Aztán egyik este egy walesi családnál voltunk elszállásolva, és vacsoránál kaptam tőlük egy hologramos kártyát, amin épp Alan Shearer fejelt. Na, ott eldőlt a sorsom, mondtam, hogy akkor ez az én csapatom, azóta, 1996 óta vagyok Newcastle-szurkoló.

