Dollytól gyerekként távol állt a rock and roll

A rock and roll magyar királynőjének is nevezett EMeRTon-díjas énekesnő gyermekkorában rendszeresen operába járt szüleivel, így nem meglepő, hogy akkoriban ő maga is egy áriával kápráztatta el hallgatóságát, idézte fel Dolly az Almáriumban pályája igen korai szakaszát.

Gyermekkorában rendszeresen járt családjával operába Dolly, akinek édesanyja és édesapja is kiválóan énekelt, sőt még operaénekes felmenő is van a családban, mesélte az Almáriumban. Dolly már nagyon korán, négyévesen elkezdett az énekléssel foglalkozni. „Szüleim a Balatonnál dolgoztak, én pedig sok nyaramat töltöttem ott és mindenkinek bemutattam a produkciómat. Egy akkori slágert, valamint a Pillangókisasszony Nagyáriáját szívesen elénekeltem” – mesélte az Almáriumban Dolly. Az énekesnő az ötvenes évek végén fordult a rock and roll irányába, meghallotta ezeket a dalokat és elájult tőlük, majd 1963-ban gimnazistaként már Fenyő Miklósék próbáira járt. Pályájának nagy pillanatairól és jelenlegi terveiről is beszélt Dolly az Almáriumban. A teljes beszélgetés az Almárium Médiaklikk-oldalán újranézhető! Almárium – hétköznap 13:30-tól a Dunán! Kiemelt kép: Dolly (polgári nevén Penczi Mária Ilona) EMeRTon-díjas magyar énekesnő (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)