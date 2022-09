Alagutakban szökött nyugatra, majd az animáció nagymestere lett – Csupó Gábor 70 éves

Csupó Gábor ötszörös Emmy-díjas rendező-producer olyan stúdióknak gyártott sikerprodukciókat, mint a Nickelodeon, a Walt Disney, a Fox Television és a Paramount Pictures. Az animáció világhírű úttörőjének nagyon kalandos élete volt, papírok nélkül, alagutakban bujkálva szökött nyugatra, 2001-ben pedig már csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. A világhírű művész ma ünnepli hetvenedik születésnapját.

Csupó Gábor 1952. szeptember 29-én született Budapesten, Magyarországon. Rajztehetségét édesapjától örökölte, akinek sokszor okozott bosszúságot azzal, hogy folyton két örök szenvedélyének hódolt: hol koncertekre járt a Tabánba, hol pedig filmvetítésekre szökött be. Ekkoriban látta élete első rajzfilmjét, a 101 kiskutyát is, ami rögtön elvarázsolta. Elhatározta, hogy animációsfilm-alkotó lesz.

Csupó Gábor rendező (Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)

„Budakalászon nőttem föl, majd a fővárosba, a Keleti pályaudvar mellé, a Garay piac szomszédságába költöztünk, ahonnan az öcsémmel elcsentük a zsemléket meg a kifliket. Hatévesen ez nagy vagányságnak tűnt. Apám egy olyan lakást szerzett, ahol nekem egy külön kis eldugott barlangom volt a második emeleten a lakáson belül, és ott elég izgalmas bulikat szerveztünk. Mándoki László, Szűcs László, Bródy János sokszor volt ott fönt nálunk” – emlegette fiatalkori éveit Csupó Gábor a Kossuth Rádió Az este – házigazda… című műsorában.

Karrierjét fázisrajzolóként kezdte a Pannónia Filmstúdióban, ahol A Mézga család-sorozaton dolgozott. Két év katonaság után azonban már csak részmunkaidőben foglalkoztatták a Pannóniában.

Nagy álma egy saját animációs stúdió létrehozása volt, így 23 éves korában többek közt Mándoki Lászlóval és három másik barátjával együtt titokban elhagyta Magyarországot.

Stockholmban kapott munkát a Team-Film animációs stúdióban, ahol Svédország első egész estés animációs filmjén dolgozott. Két év után szabadúszóként kezdett dolgozni, kisebb megbízásokat vállalt. Ezek kapcsán ismerkedett meg Arlene Klaskyval, akivel 1979-ben Los Angelesbe költözött.

„Annak ellenére, hogy alig beszéltem angolul, a Scooby-Doo-sorozatban kezdtem dolgozni, az akkori párom, Arlene segítségével. Amint lejárt a munkaszerződésem, a hálószobánkban berendeztünk egy kis stúdiót, és elkezdtünk ketten dolgozni. Először reklámfilmeket készítettünk, tévécsatornák logóit animáltuk, de pillanatok alatt elterjedt a hírünk, mert olcsón, gyorsan és jó minőségben dolgoztunk. Néhány hónap alatt kettőnkből harminc főre nőtt a stúdió” – mesélt a váratlan sikeréről a rádióban.

Más volt, mint a többi

Több száz kisebb munka szállítása után jött az áttörés: a Gracie Films felkérte a Klasky Csupo Inc.-et, hogy készítsen másfél perces rajzfilmbetéteket a Tracy Ullman show-ba. Egy idő után a show-t már csak ezekért a betétekért nézte a közönség, úgyhogy a 20th Fox megbízást adott egy félórás epizódokból álló sorozat elkészítésére.

„Meganimáltuk, megszíneztük, amiből a legelején baj volt, Jim Brooks producernek először nem tetszett az ötlet, de meggyőztük róla, hogy annak ereje van, hogy olyan más, mint a többi” – emlékezett vissza Csupó Gábor a kezdetekre az MTI-nek.

Az első sorozat tizenhárom epizódból állt, a stúdió munkatársainak a száma pedig 150-re emelkedett. Hatvanöt rész készült el három év alatt.

„Senkinek nincs kék haja! Azért akarom azt!”

A Simpson család sikereiről és életútjáról a Duna televízió Öt kontinens című műsorában is beszélt az animátor. „Mindenki nézett rám, hogy meg vagy te őrülve? Senkinek nincs kék haja! Azért akarom azt” – mondta el Csupó Gábor.

Az Öt kontinens című műsorban szerepelt Csupó Gábor

…aztán hódító útjára indult a Fecsegő tipegők

A Nickelodeon csatorna is felkérte a stúdiót egy sorozat elkészítésére, ekkor született meg a Fecsegő tipegők, amely szintén világsiker lett, 150 epizód, valamint három egészestés játékfilm készült belőle. A Fecsegő tipegők 13 szezonja alatt több mint 20 rangos díjat, köztük 4 Daytime Emmy díjat és 6 Kid’s Choice Awards díjat nyert.

A sorozatból készült mozifilm a Paramount forgalmazásában az első animációs mozifilm lett az Egyesült Államok történetében, amely nem Disney filmként 100 millió dollár feletti bevételt hozott a tengerentúlon.

A Fecsegő tipegők 2001-ben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán.

„Az európai kultúrát és az európai művészek szemléletét vittem ki Amerikába, mindig is kilógtam Hollywoodból, mindig európai őrült művészként tekintettek rám, nem akartam utánozni az amerikai stílust” – hangsúlyozta az MTI-nek, kiemelve, hogy bár hatottak rá a korai Disney-filmek, nem ment bele a tipikus hollywoodi rajzfilmstílus gyártásába.

Ezután sorra készültek a szériák: Aahhh, Real Monsters! (85 epizód), Santo Bugito (13 epizód) Duckman (88 epizód), Wild Thornberrys (85 epizód plusz egy játékfilm), Rocket Power (85 epizód) Stressed Eric (13 epizód), Edith Ann As Told by Ginger (85 epizód), All Grown Up, majd az Immigrants – Jóska menni Amerika, egy felnőtteknek szóló rajzfilmsorozat, melynek magyar vonatkozása is van: Csupó saját élményeit is beleszőtte a főszereplő alakjába, Joskába, a magyar menekültbe, aki Kaliforniában üldözi az amerikai álmot – és a csajokat – Vlad nevű orosz barátjával.

A tehetség utat tör magának

Csupó Gábor 70. születésnapja alkalmából a most megjelent A Pannónia Stúdiótól a hollywoodi csillagig című életrajzi kötetében mesél a kalandokkal és kihívásokkal teli életútjáról.

Nem szokványos művészeti album készült Csupó Gáborról

A magyar származású, Amerikában élő művész a róla szóló könyvről elmondta, hogy ez nem egy szokványos művészeti album. „Az egész életemről van benne szó, családi helyzetekről, tragédiákról és a sikerekről, tehát minden benne van” – fogalmazott az MTI-nek Csupó Gábor.

„A Simpson családdal és a Fecsegő tipegőkkel popkulturális ikonokat teremtett, generációk nőttek fel kultikussá vált rajzfilmsorozatain és egész estés animációs filmjein” – hangsúlyozta a keddi bemutatón Kollarik Tamás Bánffy Miklós-díjas és Magyar Filmdíjas szakember.

„A rajzfilmes életútja példa arra, hogy a tehetség utat tör magának. Az alkotó soha nem vesztette el magyarságát, életútjában a család és a karrier sem volt összeegyeztethetetlen” – ezt már Csáji László Koppány, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója nyilatkozta. A könyvben megszólal Rófusz Ferenc és Kálomista Gábor mellett Mándoki László is. Az albumszerű kötet lineáris szerkesztésben a kezdetektől napjainkig követi végig történeteken, kitekintéseken és interjúkon keresztül Csupó Gábor életét, munkásságát és művészetét, több mint 300 fotó kíséretében.

A hirado.hu-n keresztül köszöntötte fel legjobb barátját Leslie Mandoki

A világhírű zenész-producer a hirado.hu-nak adott exkluzív interjút, amelyben egyik legjobb barátjáról és sorstársáról, Csupó Gáborról is beszélt. Mandoki és Csupó 1975-ben együtt menekült egy alagúton át a kommunizmus elől Nyugat-Németországba, kettejük kacsolata pedig azóta is töretlen. A művész barátját a 70. születésnapja alkalmából az interjú végén élőben köszöntötte fel.