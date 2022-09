Chilei művésznő játéka ejtette rabul a budapesti közönséget

A Belova-Iacobelli Társulat Chile, Francia Guyana, Belgium, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Franciaország, Ausztria és Szlovénia után végre Budapestre is megérkezhetett Chayka című előadásával. Az előadás hazánk legtöbb nemzetközi elismerését bezsebelő kozmetikai cége, a Vintage Beauty jóvoltából került itthon is bemutatásra. Szokatlan, hogy egy márka színházi előadás szervezésébe is belefog. A cég 2020-ban ezzel az előadással szerette volna ünnepelni 10. születésnapját. A budapesti közönségnek a koronavírus miatti lezárások miatt majdnem két évet kellett várni a nemzetközi díjnyertes produkcióra.

A Belova-Iacobelli Társulat színdarabja egy különleges bábelőadás, amiben Chayka egy színésznő, aki élete alkonyán még utoljára eljátszhatja Arkagyina szerepét Csehov Sirályában. Előadás közben azonban visszasodródik a múltba, ahol újra megjelenik neki a fiatal színésznő, aki egykor volt, és aki ugyanannak a darabnak egy másik hősnőjét, Ninát alakította. Chayka szerepében Tita Iacobellit láthatta a közönség a színpadon, akinek játéka rabul ejtette a budapesti közönséget, míg a művésznőt Budapest ragadta magával. „Kétségtelen, hogy a nézők országonként eltérőek. Lenyűgözött a magyar közönség figyelme az előadás alatt. Spanyol és francia nyelven mutattuk be a darabot felirattal. Ezek olvasása és egyben az előadás megtekintése nagy koncentrációt igényel. Ettől függetlenül még így is éreztem a reakciókat a darab közben. Az előadás végén a vastaps pedig nagyon megmozgatott, a ritmusától szinte táncra perdültem. Nagyon erőteljes válasz volt ez, nagyon meghatott” – mesélt budapesti élményeiről. A darab az elmúlásról beszél „Mi Belgiumban találkoztunk először ezzel az előadással” – meséli a budapesti előadás létrejöttének hátterét Szakonyi Gábor, a Vintage Beauty tulajdonosa, és a magyar előadások fő szervezője. „Nem beszélünk spanyolul, mégis azt éreztük, hogy az elmúlásnak a darab egy olyan rétegét meséli el, ami cégünk filozófiájával egybevág. Tudtuk, hogy ezt szeretnénk megmutatni a hazai közönségnek is. Ha nem is a születésnapunkon, de két évvel később mégis megvalósult az álmunk.” Budapest megindító A chilei művésznő közel egy hetet töltött Budapesten, és rendkívül elbűvölte a város: „Kihasználtam minden pillanatot. Amikor sétálni támadt kedvem, múzeumokba mentem vagy felugrottam a villamosra és csak hagytam, hogy vigyen magával. Nagyon érdekes volt. Magával ragadó felmászni a város legmagasabb pontjára és csak nézni az egyik oldalon a zöld hegyoldalakat, a másikon ezt az impozáns várost, a csodálatos Dunával, tele történelemmel. Igazán megindító.” Minden előadás megkérdőjelezi az ember mivoltát A művésznő reméli, hogy visszatérhet még társulatával Magyarországra a Loco című előadással, melyet Natacha Belovaval közösen hoztak létre. „Gogol Egy őrült naplója című művének adaptációjáról van szó. A főszereplő egy magányos férfi bábja – amelyet két színésznő irányít – aki egy rendkívüli víziót jelenít meg a színpadon. Emellett már a harmadik előadásunkon is dolgozunk. A mi darabjaink sajátossága a báb, ami mindig megkérdőjelezi a színészt, azaz emberi mivoltunkat” – mondta a nagy sikert avatott előadások után Tita Iacobelli.