Lecsúsztál az egyetemi pótfelvételiről? Egy rendkívüli képzés lehet a megoldás

Meghosszabbított jelentkezési határidővel várja a fiatalokat és a tanulni vágyó felnőtteket egy magánegyetem, melynek képzésein európai uniós akkreditált diploma szerezhető. A Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem képzései online zajlanak, ráadásul kedvező feltételekkel jelentkezhetünk rájuk akár még októberben is. A céljuk gyakorlati, alkalmazható tudást adni a hallgatók kezébe.

Itt a szeptember, véget ért a felvételi, sőt, a pótfelvételi időszaka is. Sok fiatal, akik az idén lecsúsztak a kinézett felsőoktatási képzésről, tanácstalanok ebben az időszakban.

Annak, hogy nem sikerült a felvételi, több oka is lehet, például hogy nem érték el a szükséges ponthatárt, nincs emelt szintű érettségijük, vagy épp a nyelvvizsgával gyűlt meg a diákok baja. Létezik azonban olyan egyetem, ahová október végéig még tudnak jelentkezni, ráadásul nincs ponthatár, emelt szintű érettségi és nyelvvizsga követelmény sem.

A Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem magyar nyelvű képzéseket nyújtó tagozata Pozsonyban található, ám a Magyarországról jelentkező hallgatók számára a teljesen online oktatásnak hála semmilyen hátrányt nem jelent, hogy nem egy hazai intézménybe járnak.

Noll-Batek Frigyes – forrás: Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem

“Az órák 100%-ban online zajlanak, ráadásul nálunk nincs felvételi, nincs nyelvvizsga és nincsenek ponthatárok sem. Az alapképzésre a jelentkezés feltétele mindössze csak az érettségi, míg a mester- és posztgraduális képzéseké a már meglévő alapdiploma” – mondja Noll-Batek Frigyes, az egyetem pozsonyi kihelyezett tagozatának rektorhelyettese.

A képzéseken várják azokat a felnőtt, 30 év feletti szakembereket is, akiknek szüksége lenne a diplomára, valamilyen körülmény miatt mégsem tudták megszerezni azt. A jelentkezésnek felső korhatára nincs.

“A hagyományos egyetemekkel szemben nálunk minden, még a vizsgák is online rendszerben zajlanak. Az órákat munkaidőn kívül tartjuk, és akár utólag is visszanézhetőek. Akik nappali tagozatra jelentkeznek hozzánk, azok is 95%-ban online tanulhatnak, sőt még akár adó- és járulék kedvezményre is jogosultak lehetnek Magyarországon” – teszi hozzá az egyetem pozsonyi tagozatának rektorhelyettese.

Gyakorlati, alkalmazható tudást adnak

A Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem 15 ezer aktív hallgatóval büszkélkedhet, 4 országban 10 kihelyezett tagozattal van jelen.

Az elsősorban üzleti és pszichológiai képzéseket kínáló egyetemen jelenleg a menedzsment képzés érhető el magyar nyelven, BSc és MSc szinten is. A képzések végén Európai Uniós akkreditált diploma szerezhető. Nemsokára 5 éves, osztatlan pszichológia szak, valamint 1 éves, diploma utáni képzések is indulnak.

“Hogy miért nincsenek nálunk ponthatárok, felvételi és nyelvvizsga kötelezettség? Egyszerű: A ránk vonatkozó szabályozások nem írják elő ezeket a követelményeket. Nincsenek nálunk olyan tantárgyak sem, melyek nem relevánsak az adott szakhoz. Mivel akkreditációnkban a képzés végére elérendő kompetenciaszint került meghatározásra, így lehetőségünk van szemeszterről szemeszterre felülvizsgálni, aktualizálni a tárgyak tematikáját. Így a képzés menete teljesen a gyakorlatra szabható: használható, naprakész tudást adunk hallgatóink kezébe az aktuális piaci trendeknek megfelelően.” – zárja a rektorhelyettes.