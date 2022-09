A nap amikor rocktörténeti ikon született a Műegyetem kollégiumában

Éppen 60 évvel ezelőtt, 1962. szeptember 23-án a Műegyetem Hess András téri kollégiumában adta első koncertjét az Omega ezen a néven. A koncert nemcsak a zenekar, hanem a magyar könnyűzene történetének is meghatározó eseményévé vált – olvasható az MTVA Archívumának bejegyzésében.

Az első fellépés egyrészt egy rocktörténeti ikon születése, másrészt egy olyan zenei műhely megalakulása is volt, amely számos, mára a magyar könnyűzene hírességévé vált zenész és zenekar karrierjének kezdetét jelentette. Az Omega eleinte külföldi zenekarok feldolgozásaival nyerte meg közönségét. 1962 és 1967 között olyan zenészek csatlakoztak az együtteshez, mint Laux József és Somló Tamás. Az így kiegészült zenekar 1966-ig külföldi slágereket, például Rolling Stones-feldolgozásokat tartalmazó kislemezeket jelentetett meg.

Nemcsak ez az oka, hogy gyakran nevezték az Omegát „a Kelet Rolling Stonesának”, hanem az is, hogy a két formáció ugyanabban az évben alakult, és a világ két legrégebbi, még aktív rockzenekarának számítottak. A magyar együttes felállásában és a követett zenei irányzatok tekintetében is többször megújult. Az 1967 és 1971 közötti időszak, amit gyakran a zenekar beatkorszakaként emlegetnek, újabb zenésztársak csatlakozását és az első saját dal, majd az első saját albumok megjelenését hozta. Mihály Tamás és Presser Gábor csatlakozása mellett a dalszövegíró személye is változott, Laux József felesége, Adamis Anna vette át ezt a szerepet.

1971 és 1979 között a zenekar hangzását a hard rock, majd a space rock jellemezte, miközben a felállás véglegessé vált. Ekkorra már számos országban koncertezett a formáció nemcsak Európa-szerte, hanem például Japánban is. Emellett brit és francia lemezkiadó cégek ostromolták az együttest ajánlataikkal. Végül egy német kiadónak köszönhetően a nemzetközi piacot is sikerült meghódítani angol nyelvű lemezek kiadásával. Az Omega 1982-ben az újonnan átadott Budapest Sportcsarnokban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A koncertsorozat egyúttal az Omega XI. lemezbemutatója is volt.

1987-ben 25 éves jubileumát ünnepelte az együttes, és kiadta Babylon című albumát. Ezután a zenekar 1994-ig, egy Népstadionban adott koncertig hallgatott. Az évtized második felében viszont két további albumot jelentettek meg, 2004-től pedig a zenekar nemcsak Magyarországon, de külföldön is újra turnézni kezdett, és 2006-ban jelentette meg utolsó stúdióalbumát.

2018-ban az ekkor már 56 éve működő Omega a Fonogram-díjátadón életműdíjat kapott, és a következő évben vidéki sportcsarnokturnéra indult. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy az együttes utolsó koncertjét a Puskás Arénában megtartott turnézárón tartja majd, mivel a következő év novemberében két tagja is életét vesztette.

Az Omega működése azonban mégis Kóbor János, az együttes frontemberének 2021-ben bekövetkezett halálával zárult le. 2022. augusztusában Őriszentpéteren Omega 60 év, 60 dal címmel emlékkoncertet rendeztek. Az esemény mindkét napját a Gyöngyhajú lány című dal zárta, amikor is Kóbor János utolsó koncertjén rögzített hangját a közreműködő zenészek élőben kísérték.