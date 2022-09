Először lép fel Magyarországon a Firenzei Dóm orgonaművésze

Először lép fel Magyarországon Daniele Dori, a Firenzei Dóm orgonaművésze szeptember 25-én a Belvárosi Főplébánia-templomban.

Daniele Dori, a nemzetközi koncertélet elismert orgonaművésze Mészáros Zsolt Máté orgonaművész-zeneigazgató meghívására ad koncertet. Magyarországon elsőként hallhatja a közönség a Firenzei Dóm orgonaművészének játékát, aki játszott már Ferenc pápa előtt is és aki ezúttal az ország egyik legkiválóbb koncertorgonáját szólaltatja meg Liszt Ferenc kedvenc budapesti templomában – közölték a szervezők az MTI-vel.

Az esten többek között César Franck, Giovanni Morandi, Lorenzo Perosi és Alexandre Guilmant műve hangzik el.

A Sienában született Dori 2021 óta orgonistája a Firezei Dómnak és egyben vezetője a katedrális kórusának. Rendkívül aktív a koncertéletben, mintegy 200-szor lépett már fel Olaszországtól kezdve Franciaországon át Svédországig és Ciprusig a lenevesebb zenei fesztiválokon. Szólókarrierje mellett olyan legendás művészekkel játszott már együtt, mint Andea Bocelli, vagy Luca Benucci.

Dori 2015-ben Ferenc pápa hivatalos látogatásakor Firenzében élőben játszott a rádió által közvetített nemzetközi eseményen. Művészeti igazgatója az olaszországi Chiantiban évente megrendezett orgonafesztiválnak, művészei tevékenysége mellett zeneszerzőként is jegyzik.

„Régóta szeretetem volna megnyerni a programunkba Daniele Dorit. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat és a hazai közönség megismerkedhet kiváló játékával. Igazi, hamisítatlan olasz életérzésre számíthatnak a koncertre látogatók. A műsor gerincét a 19-20. század ikonikus olasz orgonavirtuózainak és zeneszerzőinek művei alkotják, amelyek mellett a francia romantika jeles alkotóinak legnépszerűbb kompozíciói is elhangzanak majd csodálatos orgonánkon, amely az ország egyik legkiválóbbika” – idézi a közlemény Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, Liszt-kutató, a Belvárosi Főplébánia-templom zeneigazgatója szavait, aki nemrég nagy sikerrel mutatkozott be Berlin után Philadelphiában is.

A címlapfotó illusztráció.