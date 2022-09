Gúny tárgya volt az iskolában az ismert harmonikás énekes

Szeretett iskolába járni Szabó Ádám, jó tanuló volt, de mindig is a zene vonzotta. A Család-barátban bevallotta, gyerekkora óta érezte, hogy ezzel kell foglalkoznia. A Duna délelőtti magazinműsorában azt is elárulta, nem volt rossz gyerek, de azért néha persze csibészkedett.

Sajnos őt is csúfolták kisiskolásként, ami nagyon rosszul esett neki. „Gyerekkoromban nagy elálló füleim miatt piszkáltak, Dumbónak csúfoltak. Kicsiként nehéz volt megértem, hogy miért jó nekik, ha bántanak” – vallotta be Szabó Ádám a Duna műsorában, ahol középiskolás éveiről is mesélt a nemrég megjelent, és erről a korszakról szóló Krétapor című új dala kapcsán.