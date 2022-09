Hans van der Meer budapesti fotóiból nyílik kiállítás a Capa Központban

Hans van der Meer holland dokumentarista 113 képet és három videós alkotást tartalmazó Budapest-sorozatából nyílik kiállítás Apró rejtélyek címmel csütörtökön, a Capa Központban.

Hans van der Meer nemzedékének egyik legegyedibb holland dokumentarista fotográfusai közé tartozik. Az Apró rejtélyek című kiállítás a művész 1985-1986-ban Budapesten készített sorozatán kívül, későbbi munkáiból is megmutat olyan kiemelkedő pillanatokat, amelyek gyökerei a művész magyarországi munkásságának időszakába nyúlnak vissza – írják közleményükben a szervezők.

A tárlat kiindulási pontját Van der Meer Budapesten készített utcai fotósorozata jelenti, amelynek egy részét 1986-ban kiállították a Váci utcai Fotóművészeti Galériában, és A sors fintora (Quirk of Fate) címmel könyv formában is megjelentettek 1987-ben. Az ezekből a művekből összeállított, túlnyomórészt új válogatás együtt mutatkozik be a későbbi projektek során készült fényképekkel, videókkal és szövegekkel, gazdag és összetett képet nyújtva Van der Meer életművéről.

A Budapest-sorozat betekintést enged mindabba, ami az akkor fiatal, kíváncsi fotóst kívülállóként lenyűgözte az országban. A művész alapvetően alkalmi jeleneteket kapott el az utcán, az emberek testbeszédére, egy-egy póz vagy tekintet kifejezőerejére összpontosítva. Képeivel felnagyította ezeket a helyzeteket, néha egészen abszurd arányokig, vagy éppen megőrizte azok kis léptékét, az emberi viselkedés vagy a finom gesztusok iránti vonzódás miatt.

A kiállítást egy kiadvány is kíséri, amely Hans van der Meer által a bemutatott projektekről megfogalmazott szövegeket tartalmazza.

A csütörtöktől december 23-ig látható tárlat kurátora Claudia Küssel.