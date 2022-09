Megvan mikor és hol mutatják be először a Déryné ifjasszony című tévéjátékot

A Déryné Program egyik alappilléreként megalakult Déryné Társulat 2020. szeptemberében mutatta be Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című drámáját, amely a vándorszínészet hőskorát, a magyar nyelvű színjátszás születésének világát mutatja be. A színdarabból készült azonos című tévéjátékot szeptember 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatják be.

Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című művének színpadi és mozgóképes változatát a Déryné Program keretében Vidnyánszky Attila rendezte, a producer Kis Domonkos Márk volt – közölte a forgalmazó az MTI-vel. A Déryné Program egyik alappilléreként megalakult Déryné Társulat 2020. szeptemberében mutatta be Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című drámáját, amely a vándorszínészet hőskorát, a magyar nyelvű színjátszás születésének világát mutatja be. A darabból készült tévéjátékot tavaly áprilisban kezdték el forgatni a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán és a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben, a Déryné Társulat színészeivel. A tévéjátékban a színpadi adaptációhoz hasonlóan a főszerepet Tarpai Viktória alakítja, partnerei Janka Barnabás, Szemerédi Bernadett, Széplaky Géza, Fabók Mariann, Horváth Márk, Dánielfy Gergő, Vas Judit Gigi, Havasi Péter, Turi Bálint, Losonczi Kata, Dányi Krisztián, Ivaskovics Viktor, Habodász István, Kárpáti Barnabás és Gulyás Gabriella. A színházi előadás és a tévéjáték díszleteit Csiki Csaba tervezte, a jelmezeket pedig Kiss Zsuzsanna készítette. A Déryné Program célja, hogy azok a térségek is minőségi színházi élményekkel gazdagodjanak, ahol a kultúrához való hozzáférés kevésbé biztosított.