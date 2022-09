Egy misztériumjáték betétdalának indult, majd saját életre kelt. Csanádi György és Mihalik Kálmán szerzeménye sokáig be volt tiltva, nemcsak Romániában, de Magyarországon is, nyomtatásban sem jelenhetett meg egészen a '40-es évekig. A zeneszerző, Mihalik Kálmán temetésén is elénekelték a jelenlévők az akkor még nem himnusznak titulált dalt. A székely himnusz történetéről Werner Gábor karmester és Máté Győző brácsaművész mesélt az M5 Librettő című műsorában.