Andy Warholt és a filmeseket is megigézte Erzsébet királynő emblematikus alakja

Kevés olyan ember van, akiről még életében annyi film készült, mint Erzsébet királynőről. Legutóbb A korona című sorozat dolgozta fel történetét, de a hatodik évad forgatását most leállították halála miatt. Élete forrása volt drámai műveknek és több, a popkultúrához köthető feldolgozásnak is. Mindezek csak tovább emelték a királynő népszerűségét.

A király beszéde, Hercegnők éjszakája, A királynő vagy a jelenleg is futó A korona című sorozat – csak néhány alkotás, amely II. Erzsébet életét vagy valamilyen hozzá kapcsoldódó történetet dolgoz fel. Ez utóbbit érte talán a legtöbb kritika. Voltak benne olyan elemek, amelyek magát Erzsébet királynőt is felháborították.

Készült dokumentumfilm is. A Windsor -ház a királyi család elmúlt 100 évét hat epizódon kereztül mutatja be. És alakja megjelent animációs filmeben is, A királynő kutyájában, sőt Andy Warhol egyik plakátján is. A királynő nem csupán uralkodó volt, világszerte tisztelet övezte a személyét,

a filmszakmában külön díjjal is elismerték a munkáját.

„Azt, hogy neki milyen viszonya volt az angol filmszakmával meg a filmszakmával azt kevesen tudják. Ő mindig is kiemelt figyelemmel kísérte az angol filmművészetet és ahol tudta, ott támogatta nemcsak az angol hanem a világ filmművészetét. Ezért volt az, hogy 2013-ban a BAFTA, az Angol Filmakadémia egy külön tiszteletbeli díjjal is elismerte az ő tevékenységét” – tudatta Dudás Viktor filmszakértő.

II. Erzsébetnek a turisztikai és idegenforgalmi hatása is jelentős volt, számos eseményre kifejezetten miatta látogattak el turisták,

nemzeti és kulturális szimbólumként tekintettek rá.

„II. Erzsébet halála óriási veszteség abból a tekintetből is, hogy ha megnézzük akkor ő egy kulturális intézmény is volt, egy turisztikai intézmény is volt egy személyben, hiszen jelképe volt nagyon sok mindennek, a Monarchiának, a brit nemzetközösségnek is. Rengeteg turista azért érkezett oda Londonba vagy éppenséggel valamelyik birtokára, hogy hátha esetleg láthatja az uralkodót” – ismertette Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró.

Uralkodása alatt ő volt a legnépszerűbb tagja a királyi családnak, ikonikus alakja pedig nemcsak a filmszakmát de hazájának egész kulturáját meghatározta.

Kiemelt kép: II. Erzsébet brit uralkodó megtekinti a trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából tartott hagyományos zászlós díszszemlét (Trooping the Colour) a londoni uralkodói rezidencia, a Buckingham-palota erkélyén 2022. június 2-án. (Fotó: MTI/AP/Pool PA/Jonathan Brady)