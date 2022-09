Törlik az új Gyűrűk Ura sorozat negatív értékeléseit

Az Amazon online mozi felveszi a harcot a kifogásolt nézőkkel szemben, akik kritizálják a Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című sorozatát. Az IMDb hálózat legnagyobb filmaggregátorának projektoldaláról eltűnt minden negatív felhasználói vélemény.

Az Amazon Prime új sorozata, A hatalom gyűrűi (Rings Of Power) az elmúlt napokban hatalmas vita tárgya volt, a rajongók rossz kritikákkal illették a sorozatot. A nézők elégedetlenségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy csaknem 250 millió dollárt költöttek rá – írta a Ruetir.com.

Volt, aki szerint Tolkien Gyűrűk Urájának szépségét és kreativitását egy unalmas és ötlettelen tévésorozat váltotta fel, amely teljesen eltér a forrásanyagtól.

Mint kiderült, a Rotten Tomatoes a felhasználói értékelésekből származó negatívumok áradatára válaszul letiltotta A hatalom gyűrűi értékeléseit, így nem lehet a közönség benyomásaiból következtetéseket levonni. Azt még nem tudni, hogy a cég a jövőben vagy esetleg az egész évad befejeztével visszakapcsolja-e a kritikákat.

Az Aroged.com leírásában kifejtette, hogy azokat a véleményeket cenzúrázták, amelyekben a pontszám nem haladta meg a 10-ből 6 pontot.

Ugyanakkor az IMDb-n a sorozat általános értékelése 69 000 értékelés alapján most 6,6-os. Míg a Metacriticen a sorozat nézettségi mutatója az első két epizód megjelenése után 2,7 pont a 10-ből, a Rotten Tomatoes-on pedig 37 százalék.

A hatalom gyűrűinél a streamingszolgáltató 72 órás késleltetést vezetett be minden felhasználói értékelésre. Sőt, ha az epizód megtekintése előtt a valaki megkísérelné a Vélemény írása gombra kattintást, egy automatikus üzenetet kap: „Kérjük, térj vissza, miután befejezted a videó megtekintését” – írta a The Wrap.

Az Amazon képviselője először pénteken erősítette meg a Varietynek, hogy a 72 órás késleltetést nemrég vezették be, először csendben a nyáron indult Micsoda csapat! (A League of Their Own) című sorozatnál, most pedig A hatalom gyűrűinél. A lépés célja, hogy kiszűrjék a botokat vagy trollokat a valódi közönségfogadásból.

Azonban a késleltetés ellenére is csak a pozitív kritikák olvashatók

– magyarázták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a sorozatnak különösen az internetes trollok ellen kellett védekeznie hónapokig még a megjelenés előtt, mivel J. R. R. Tolkien könyveinek rajongói közül többen támadták a sorozatot a sokszínű szereposztás miatt.

