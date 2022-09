Nem mindennapi felvételen a József főhercegi palota rekonstrukciója

A budai várban található József főhercegi palota felújítása az ütemterveknek megfelelően halad. A kivitelezők most látványos videón mutatják be, hogyan is állnak a munkálatokkal.

Javában zajlik József főherceg palotájának a rekonstrukciója a budai várban. Az épület az 1945-ös ostrom idején súlyos, de nem végzetes sérüléseket szenvedett, megmenthető lett volna. Rekonstrukciója helyett 1951-ben munkásszállót alakítottak ki benne, ezután elhanyagolták, végül 1968-ban felrobbantották, majd elbontották. Azóta a telek beépítetlenül, a látogatók elől elzárva áll. A Nemzeti Hauszmann-program keretében eredeti állapotában építik újjá a palotát, a hozzá tartozó, neoreneszánsz stílusban épült egykori istállóval és a mesebeli palotakerttel. Az épület külseje hűen követi majd a Korb-Giergl páros terveit, belsőépítészeti, épületgépészeti és üzemeltetési szempontból ugyanakkor modern megoldásokat alkalmaznak. Kapcsolódó tartalom A kivitelők most egy látványos videón mutatják be, hogyan is haladnak a felújítással.