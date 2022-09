Jót tett Balázs Andi párkapcsolatának az otthon töltött idő

A folytonos aggódás és szorongás témáját járta körül Dióssy Klári vendégeivel a Ridikülben. Balázs Andi, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja a tőle megszokott őszinteséggel beszélt saját félelmeiről, arról, hogy mitől szenvedett nagyon a pandémia alatt, amelynek szerencsére pozitív hatása is volt az életére.

Állandóan aggódik valamiért Balázs Andi, ha nem magáért, akkor másokért, vallotta be a színésznő a Ridikülben, ahol kiderült: számára a színpad egyfajta terápiaként is működik, amely segít oldani szorongását, csak úgy mint az építőjátékok, a kézműves hobbik vagy akár a színezés.

A Duna grandiózus show-műsorának zsűritagja a pandémia nehéz időszakáról is beszélt, amely bizony sok emberben váltott ki szorongást. Ő félelmei ellenére is igyekezett humorral nyugtatni környezetét.

„Irtózatosan szenvedtem attól, hogy nem érinthetek meg embereket. Nekem a lételemem az ölelés, így is kifejezem, hogy valakit szeretek. De ezt a problémát is megoldottam, rendszeresítettem gumikesztyűt a táskámban, és ha valakit meg akartam ölelni, felvettem a kesztyűket és a maszkot, úgy zártam karjaimba” – mesélte az színésznő a Ridikülben. Bevallotta, a sok negatívum mellett, pozitív hatással is volt életére a járvány időszaka. „A párkapcsolatomnak nagyon jót tett az otthon töltött idő, a minőségi együtt létezés. Most is visszaidézzük, milyen jó volt közösen reggelizni minden nap. Ez az időszak lendített át minket sok mindenen” – mesélte Balázs Andi a Ridikülben.

Kiemelt kép: Balázs Andi (Fotó: MTVA)