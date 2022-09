Öt nemzet hat írója került fel a Booker-díj szűkített listájára

Öt nemzet hat írója került fel a Booker-díj jelöltjeinek szűkített listájára, köztük korrekorderként a 87 éves angol Alan Garner is.

A BBC News beszámolója szerint Garner a legidősebb író, aki valaha felkerült a rangos brit irodalmi elismerés szűkített listájára. Treacle Walker című regénye, amelyet nyolc évig írt, egy gyógyító és egy fiú szokatlan barátságának történetét meséli el.

A rövid listán szerepel még az ír Claire Keegan mindössze 116 oldalas Small Things Like These című regénye, a zimbabwei NoViolet Bulawayo Glory című könyve, az amerikai Percival Everett The Trees című regénye, a szintén amerikai, Pulitzer-díjas Elizabeth Strout szerelemről, magányról, veszteségről szóló Oh! William című könyve és a Sri Lanka-i Shehan Karunatilaka The Seven Moons of Maali Almeida című regénye is.

A jelöltek közül Bulawayo korábban már egyszer felkerült a Booker-díj szűkített listájára.

Az 50 ezer fonttal (23 millió forinttal) járó elismerés győztesét október 17-én, éppen Garner 88. születésnapján jelentik be Londonban.

A díjat odaítélő zsűrit Neil MacGregor vezeti. Mint mondta, a rövid listát olyan művekből válogatták össze, amelyek “erőteljesen beszélnek a mindannyiunkat érintő fontos dolgokról”. A hat regény MacGregor szerint jól demonstrálja, hogy “milyen sokféle az angol nyelv, hány különböző, valós és képzeletbeli világ létezik ebben az egyszerűnek tűnő térben, az angloszférában”.

A rövid listára felkerült szerzők egyenként 2500 fontot (1,16 millió forintot) kapnak, és könyvük különleges kötésben jelenik meg.

Tavaly a dél-afrikai Damon Galgut The Promise című regénye nyerte el a Booker-díjat.