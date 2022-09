Kovács Kati: Minden koncert megtervezésekor az okozza a legnagyobb fejfájást, hogy mely dalokat hagyjam ki

Kovács Kati Kossuth-díjas előadóművész életműkoncertet ad szeptember 12-én a Budapest Kongresszusi Központban. Ennek kapcsán elmondta a Kossuth rádió műsorában, minden koncert megtervezésekor az okozza a legnagyobb fejfájást, hogy mely dalokat hagyja ki, mivel szíve szerint minden dalát elénekelné lelkes közönségének.

A beszélgetés alább hallgatható vissza.

Interjú.

Életműkoncertet ad Kovács Kati szeptember 12-én a Budapest Kongresszusi Központban. A rendkívül népszerű énekesnő több mint öt évtizede tartó pályafutása legjobb dalai közül válogat az alkalomra.

„A legnagyobb slágereit senki sem szokta kihagyni. Ha egy korábbi dalom sláger volt a megjelenésekor, azt egy ilyen életműkoncerten is el kell énekelni, mert ha akkor sláger volt, szerették az emberek, akkor azt most is szeretni fogják” – mondta Kovács Kati Kossuth-díjas előadóművész a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában.

Minden koncert megtervezésekor az okozza a legnagyobb fejfájást, hogy mely dalokat hagyja ki. De hiába készít egy tervet, az úgyis változni fog, mivel a koncert alatt is folyamatosan tartja a kapcsolatot a közönséggel, és közkívánatra, bekiabálás alapján egy-egy kért slágert is elénekel, olyat is, ami esetleg nem volt betervezve – tette hozzá.

A koncerten vendégelőadó lesz Karácsony János énekes, gitáros, zeneszerző.