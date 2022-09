Bényi Ildikó új műfajban próbálja ki magát

Az Önök kérték műsorvezetője egy vidám videóval, Korda György ikonikus slágerét előadva érkezett meg a TikTok-ra.

Bényi Ildikó halad a korral: a televízió mellett a közösségi médiában is aktív, hivatalos Facebook- és Instagram-oldala mellett elkezdte építeni felületét a TikTokon is. A tévézés világából érkezve a rövid, frappáns videók nézésében és készítésében is nagy örömét leli, éppen ezért a beköszönő videóját sem aprózta el. A Csináljuk a fesztivált! következő évadához kapcsolódva osztotta meg első felvételét, amelyen Korda György egyik ikonikus slágerét énekli egy tévéstúdióban, munkatársai körében.

„Eddig bírtam ellenállni a TikTokos őrületnek! Mi már most Csináljuk a fesztivált! Ti tudjátok, melyik dalra szavaztok? Én igen, és le is adtam már a voksomat” – írja bejegyzésében Bényi Ildikó, aki az Önök kérték! műsorvezetőjeként számtalan magyar slágert ismer, de az egyik legnagyobb kedvence a 80-as évek fülbemászó popdala, a Reptér, Korda Györgytől.

A szavazás még tart: a hirado.hu-n online lehet voksolni arra, hogy mely magyar slágerek kerüljenek be a Duna show-jába. Ezen a héten, szeptember 10-ig az alábbi bulislágerek közül lehet kiválasztani a kedvencet.

Aranyeső / Tradicionális cigányzene

Csúcs ez a party / Rózsa László – Halmai Gábor

Reptér / Máté Péter – S. Nagy István

Új év / Lerch István – Demjén Ferenc

Tölcsért csinálok a kezemből / Frenreisz Károly – Szenes Iván

Csináljuk a fesztivált! – Szavazzon kedvenc magyar slágereire a hirado.hu-n!

Kiemelt kép: Bényi Ildikó kiemelt szerkesztő-műsorvezető, az Önök kérték című televíziós kívánságműsor műsorvezetője (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)